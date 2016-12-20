Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde tekbir getiren ve Türkçe sloganlar atan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 2,5 yıldır Ankara'da görev yapan Karlov'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırgan, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda olay yerinde öldürüldü. Büyükelçi Karlov'un katıldığı serginin açıldığı binaya polis kimliğiyle girdiği belirtilen saldırganın 1994 Aydın Söke doğumlu Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu belirtildi ancak bu konuda resmi açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinden herhangi bir bilgi vermeden ayrılırken, Ankara'da yaklaşık 2,5 saattir hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

Reuters Haber Ajansı, suikastçinin Ankara’da görevli bir polis memuru olduğu bilgisini paylaştı. Saldırı anında Büyükelçi'yi korumakla görevli olduğu iddialarına karşılık Reuters, saldırganın olay anında görevde olmadığını bilgisini geçti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne Karlov'a düzenlenen saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündemine taşınacağını ifade etti.

Andrey Karlov kimdir?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, bir fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere Çankaya Belediyesi'ne bağlı Kavaklıdere'deki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti. Yanında koruma görevlisi bulunmayan, sadece basın müşaviri ve tercümanı olduğu belirtilen Karlov'un yanı sıra açılışa Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin de aralarında olduğu yaklaşık 100 davetli katıldı.

Saat 19.00 sıralarında Büyükelçi Karlov açılışta konuşma yaparken, binaya polis kimliği ile girdiği belirtilen siyah takım elbiseli saldırgan önce havaya birkaç el ateş etti. Daha sonra arkasından dört beş kez Büyükelçi Karlov'a ateş eden saldırgan, o sırada saklanmaya çalışan ve kendilerini yere atan diğer davetlilere salonu derhal terk etmelerini söyledi. Diğer davetliler panik içinde salonu terk ederken yaralanarak yere düşen Büyükelçi Karlov ile yalnız kalan saldırgan birkaç el daha silahını ateşledi.

Siyah takım elbiseli saldırgan, saldırı sırasında şehadet işareti yaparken, Türkçe sloganlar attı. Saldırgan, "Allahu ekber. Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Beldelerimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız. Beni buradan ancak ölüm alır. Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek" diye bağırdı.

Davetlilerin salonu terk ettiği sırada emniyete bağlı Özel Harekât Timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi Çağdaş Sanatlar Merkezi binasını kuşattı. Saat 19.40'a kadar silah sesleri devam ederken saat 19.35 sıralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, Büyükelçi Karlov'un kaldırıldığı Güven Hastanesi'ne gitti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıdan yaklaşık 2,5 saat sonra, Ankara Büyükelçisi Karlov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya, Türkiye ve İran'ın Halep ile ilgili olarak gerçekleştireceği toplantının hemen öncesinde meydana gelen saldırı anında orada bulunan Hürriyet foto muhabiri Haşim Kılıç, saldırganın Suriye ile ilgili sloganlar attığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak olay yerine geldi

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Karlov'a yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, delil toplama çalışmalarını koordine etmek üzere olay yerine geldi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Kodalak'a, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile nöbetçi savcının da eşlik ettiği bildirildi.

Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin ilgili bakanlardan bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgelere göre, Başbakan Yıldırım, Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere diğer ilgili bakanlardan bilgi aldı.

"Büyükelçi'yi sırtından vurdu"

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Büyükelçi konuşurken önce havaya ateş etmiş, ardından büyükelçiyi sırtından vurmuş. Daha sonra havaya ateş ederek salonu boşaltmış, içeride büyükelçi ile baş başa kalmış ve yine ateş etmiş."

"Halep'le ilgili şeyler söyledi"

Büyükelçi'nin vurulduğunu gösteren fotoğrafı çeken Hürriyet foto muhabiri Haşim Kılıç, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konuşma sırası büyükelçiye geldiğinde koruma olduğunu düşündüğümüz siyah takım elbiseli bir adam vardı. Önce havaya ateş etti, sonra arkadan Büyüleçi’ye ateş etti. Saldırgan daha çok Halep’le ilgili şeyler söyledi. Sonra insanları dışarı çıkmasını istedi. İnsanlar dışarıya çıkarken birkaç el daha ateş etti. Sonra insanlar tamamen dışarı çekildi.

"Bir mermi de davetlilerden birinin ayağına geldi galiba, kan lekeleri gördüm. Güvenlikler saldırganın polis kimliği göstererek içeri girdiğini söyledi. Rus Büyükelçi'nin kendi koruması olduğunu iddia edenler de var."

Habertürk muhabiri: "Ya Allah bismillah" diyerek ateş açtı

Habertürk muhabiri ise saldırganın "Ya Allah bismillah" diyerek ateş açtığını paylaştı.

RTÜK yayın yasağı getirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

"Türkiye-Rusya ilişkileri etkilenmeyecek"

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'da Rusya Büyükelçisine düzenlenen saldırının Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Slutskiy, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde yeni bir soğukluk dalgası yaşanmayacağının altını çizdi.

"Suikasti birlikte araştıralım"

Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Birinci Yardımcısı Frants Klintseviç, Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik saldırının Rusya ve Türkiye tarafından birlikte soruşturulması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Putin'e bilgi verdi

Saat 21.20'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak bilgi verdi.