YDG-H: Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgimiz yok

PKK'nın şehirlerdeki gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin geçen Cumartesi günü öldürülmesi sırasında çekilen video kayıtlarında iki polisi vurduktan sonra kaçarken görülen iki kişinin üyeleri olduğunu bildirdi. YDG-H açıklamasında, örgütün Elçi'nin öldürülmesinde hiç bir rolü olmadığı da söyleniyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, YDG-H açıklamasında, olayda rolleri olduğuna dair haberler ve söylentiler "gerçek dışı" diye niteleniyor ve çoğu kameralara yansıyan olayların gelişimi şöyle açıklanıyor:

"Medyada açık bir biçimde görüldüğü üzere 28 Kasım günü takip edilen iki arkadaşımız, sivil polisler tarafından sivil bir ticari taksi içerisinde durdurulmuş, burada yaşanan çatışmada 2 polis öldürülmüştür. Bu çatışmanın hemen akabinde biri mermisi bitmiş, diğeri ise bozulmuş olan silahıyla alandan ayrılmaya çalışan üyelerimiz tesadüfen Tahir Elçi ve beraberindeki sivil toplum kuruluşları üyesi grubun basın açıklaması yaptığı sokağa girmiştir. Arkadaşlarımıza burada polisler tarafından ikinci bir müdahalede bulunulmuş, kameralara yansıdığı üzere burada güçlerimiz tarafından hiç bir mermi sıkılmamış, bu arkadaşlarımız sadece alandan hızlıca çıkmaya çalışmışlardır. Tahir Elçi'nin katledildiği sırada karşı taraftan da Sur'da bulunan diğer YDG-H üyeleri tarafından da karşı bir müdahalenin olmadığı bilinmektedir."

YDG-H aynı açıklamada daha sonra aynı gün olay yerinde inceleme yapmaya giden savcılara karşı da hiç bir bir eylem yapmadıklarını söylüyor.