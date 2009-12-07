‘Yazmalı Çıplak’ 525 bin liraya satıldı

T24 - Antik A.Ş.’nin 259’uncu müzayedesinde ilk kez görücüye çıkan müze kalitesindeki tablolar, hatlar, Osmanlı antikaları, mücevherler, oryantalist ve ünlü Türk ressamlarının eserleri satışa sunuldu.



Swissotel’de gerçekleştirilen, Turgay Artam’ın yönettiği müzayedede, 250’yi aşkın eser arasında Türk resminde ekol oluşturan Nazmi Ziya’nın “Kırık Çam” konulu baş yapıt çalışması, Feyhaman Duran’ın “Yazmalı Çıplak” adlı tablosu ve natürmortları, İbrahim Çallı’nın “Beyaz Elbiseli Kız” ve “Manolyalar” konulu iki eseri ilk kez görücüye çıktı. Duran’ın “Yazmalı Çıplak” adlı eseri 525 bin TL’ye alıcı bulurken, İbrahim Çallı’nın “Beyaz Elbiseli Kız” adlı eseri 410 bin, “Manolyalar” adlı çalışması ise 320 bin TL’den satıldı. Boğaziçi’ni en iyi tasvir eden renk ustası Halil Paşa’nın “Göksu Deresine Bakış” ve “Çengelköy” konulu yapıtları, Sami Yetik’in “Orman Yolu” eseri ile Hoca Ali Rıza, Şefik Bursalı, Naci Kalmukoğlu, Ziya Keseroğlu, Turgut Zaim, Hamit Görele gibi önemli ressamlara ait eserlerin de satışa sunulduğu müzayedede Halil Paşa’nın “Göksu Deresine Bakış” adlı eseri 725 bin TL’den alıcı buldu.



Sultan II’nci Abdülhamid’in saray ressamı ünlü oryantalist Fausto Zonaro’nun “Kız Kulesi” konulu baş yapıtına 600 bin TL değer biçilirken, ünlü oryantalist Alois Schönn “İstanbul’da eğlenen saraylı kadınlar” tablosu müzayedede en yüksek değerle satılan tablo oldu. Eser 825 bin TL’ye satıldı. Avusturya ekolünden, 19’uncu yüzyılın önemli oryantalist sanatçılarından Schönn’ün, İstanbul’da saray ve gündelik yaşamı konu aldığı eseri aynı zamanda belgesel nitelik taşıyor. Osmanlı kadın figürlerinin dönemin kıyafetleri içinde yansıtıldığı eserde, arka planda İstanbul boğazı ve şehrin simgesi cami minareleri yer alıyor.

