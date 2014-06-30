Yazlıkta oy kullanmak isteyenler için son 2 gün

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını yazlıkta kullanmak isteyenler için son tarih 2 Temmuz. Mesai bitimi kadar adres değişikliği yapanlar oylarını yazlıkta kullanabilecek.Listeler 2 Temmuz'da askıya çıkacak ve 9 Temmuz'da askıdan indirilecek. . 2-9 Temmuz tarihleri arasında adres değişikliği yapmak isteyenler bunu ancak hakim kararıyla yapabilecekler. 9 Temmuz sonrası ise adres değişikliği yapılamayacak. Seçmen listeleri 20 Temmuz'da kesinleşecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanlığı seçiminin yaz ayına denk gelmesi nedeniyle yazlıkçıları uyararak, "İkinci adreste, yazlıkta, otelde oy kullanmak mümkün değil" demişti. Güven, oy kullanabilmek için seçmen kütüğüne mutlaka kayıt yaptırmak gerektiğini vurgulamıştı. Seçim sisteminin adres kayıt sistemine göre düzenlendiğini, ikametgahın esas alındığını söyleyen Güven, vatandaşlardan YSK internet sitesinden kayıtlarını kontrol etmelerini istedi.

Bazı vatandaşların yazlık gibi ikinci adresleri olabildiğini belirten Güven, "İkinci adreste, yazlıkta, otelde oy kullanmak mümkün değil. Vatandaşlar seçmen kütükleri değişinceye kadar ikametgah adreslerini tatil yaptıkları yere aktarırlarsa veya yaşamaya başlarlarsa ancak orada oy kullanabilirler. Yoksa ikametgahlarının dışında oy kullanmak mümkün değil" dedi.