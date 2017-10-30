Yazlıkçı ve yaylacılara 'terör' uyarısı

MERSİN, (DHA)- MERSİN Valiliği, yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ ve yayla evi sahiplerini uyararak, teröristlerin kullanabileceği yiyecek içecekleri bu alanlarda bırakılmamasını istedi.

Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yazlık, bağ ve yayla evi sahiplerinin uyarıldığı belirtildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

\"İlimiz genelinde, yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi olarak kullanılan her türlü yapılarda yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması, terörle mücadele, hırsızlık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın konuya hassasiyet göstermesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"



FOTOĞRAFLI