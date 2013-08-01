Yazınız karakterinizin aynası

Amerika ’da National Pen şirketinin yaptığı araştırmaya göre karakter özelliklerinin pek çoğunun el yazısıyla bağlantısı var. Yazınızın sağa veya sola eğik olması, kalemi tutuşunuz, yazı yazarken kağıda uyguladığınız baskı ve hatta bazı harfleri birbirine nasıl bağladığınız bile sizin nasıl biri olduğunuzu açıkça söyleyebilir. Hatta yazı, alzheimer, parkinson, tansiyon ve şizofreni gibi potansiyel hastalıkların ilk belirtilerinden biri bile olabilir. Grafoloji, yani kişilerin el yazılarını tahlil etme, adli süreçlere bile etki edebilen bir bilim dalı.

Sizinle ilgili bilgileri ele verebilecek bazı yazı özellikleri...

Yazı Boyutu: Buradaki sonuçlar oldukça tahmin edilebilir. Karınca duası gibi küçük harflerle yazıyorsanız bu sizin utangaç, çekingen, titiz ve çalışkan olduğunuza delalet. Büyük puntolu yazıyorsanız bu da sizin ilgiyi seven, dışa dönük, insanlarla fazlaca kaynaşmayı seven biri olduğunuzu gösteriyor. Eğer harf boyutunuz makul ise, siz de bu ikisinin makul bir karışımısınız demektir. Uyumlu ve ölçülü bir insansınız, duruma göre daha çekingen ve atak olabiliyorsunuz.

Kelimeler arasındaki boşluk: Eğer kelimeleriniz birbirinden uzaksa, özgürlüğünüze ve kişisel alanınıza düşkün birisiniz. Boğulmaktan ve fazla insandan hoşlanmıyorsunuz. Eğer kelimeleriniz arasındaki boşluk oldukça kısa ise yalnız olmaya dayanamayan, insanların arasında kendini daha iyi hisseden birisiniz.

Dar ve geniş harfler: Harfleriniz eğer yukarıya ya da bir yana çekilmiş gibi ince uzun ve darsa, bu sizin duygularınızı kısıtlayan, şüpheci ve başkalarının duygularından fazla etkilenmeyen bir insan olduğunuza işaret. Daha geniş ve açık harflerle yazıyorsanız bu daha rahat, açık görüşlü ve spontane bir insan olduğunuz anlamına geliyor.

‘İ’ ve noktası: Bu harfe koyduğunuz noktanın yeri pek çok şey söyleyebilir. Eğer noktayı oldukça yükseğe koyuyorsanız muhtemelen çok güçlü bir hayalgücüne sahipsiniz. Harfe çok yakın konumlandırılmış nokta ise empati kuran, detaycı ve organize bir insan olduğunuz düşünülebilir. Sola doğru konulan nokta, her şeyi ertelemeyi sevdiğinizin göstergesi. Yuvarlak şeklinde içi boş nokta çocuksu bir kişiliğin işareti. Çizgi halindeki nokta ise kendi kendini çok eleştiren biri olduğunuza delalet.

Harflerin şekli: Yuvarlak ve dağınık harfler, yaratıcı ve sanatçı bir ruha işaret. Daha sivri kenarları olan harfler agresif, yoğun, zeki insanların yazılarında görülüyor. Bir yazıda birbirine bağlanan harfler gördüğünüzde ise, o yazının yazarının rasyonel bir insan olduğundan emin olabilirsiniz.

Basınç: Kağıda basınç uygulayarak yazan sadakat konusunda güvenilir, olaylara karşı ciddi bir tutumu kolaylıkla takınabilen insanlar. Eğer basınç dikkat çekecek kadar fazlaysa da eleştirilere karşı kapalı bir kişiliğe delalet. Kağıda fazla bastırmadan yazan insanlar empati duyguları gelişmiş, ama fazla diri ve enerjik olmayan kişiler.

Hız: Eğer yazınızı karmaşıklaştıracak kadar hızlı yazıyorsanız sabırsız, bir şeyi ertelemekten hoşlanmayan, aklınıza uzatmadan yapmak isteyen birisiniz. Yavaş ve dikkatli yazıyorsanız bu, organize ve kendine güvenen bir kişiliğe sahip olduğunuz anlamına geliyor.

Eğim: Eğer biraz sağa doğru italik yazıyorsanız bu sizin yeni şeyler deneyimlemeyi ve öğrenmeyi çok sevdiğinizi gösteriyor. Sola eğimli yazı ise, biraz gizli kapaklı ve arkadan iş çevirmeyi sevdiğinizi gösteriyor. Yazınızda hiçbir eğim yoksa ve dikkat çekecek kadar dümdüz yazıyorsanız duygularınıza asla izin vermeyen, ve tamamen kendiniz için en iyisini düşünen mantıklı ve prtaik bir insansınız demektir.

‘O’ Harfi: Kesintisiz ve kapalı bir yuvarlak, sizin içe dönük ve duygularını paylaşmayan bir insan olduğunuzun işaretiyken, bu harfteki bir açıklık ise konuşkan, kendini iyi ifade edebilme yeteneğine sahip bir karakterin göstergesi...

Kenar boşlukları: Sayfanın sağına yaslanmış yazılar ve solda boşluk geçmişte yaşayan ve anılardan kopmakta zorlanan insanların yapacağı türden bir şey. Kenarlarda çok az boşluk bırakıp sayfayı doldurmak ise rahatlayıp kendini bırakmakta zorlanan sürekli bir çekilde meşgul bir zihnin göstergesi. Sayfanın soluna yaslanmış yazılar ve sağda oluşan boşluk ise bilinmezlikten hoşlanmayan ve geleceğe dair endişeler barındıranların işareti.

Ayrıca yazıdaki değişken basınç, yüksek kan basıncının işareti. Aynı yazı içerisinde aynı harfin birden fazla formda görülmesi ve yazının değişken olması şizofreni hastalarında görülen bir şey. Parkinson hastalarının yazıları biraz daha kargacık burgacık. Alzheimer ise, kendinden emin olmayan, kelimelerinin üstü karalanmış bir yazıyla kendini göstermeye başlayabiliyor.