Yazın telefonların şarjı neden çabuk bitiyor?

Yazın çoğu insanın telefonu ısınıyor ve şarjı çok çabuk bitiyor. Normalde böyle olmazken neden yazın daha çabuk tükeniyor?

Bunun can sıkıcı durum ise bazı telefonların sıcağa duyarlı olmasından kaynaklanıyor. Telefon ne kadar çok ısınırsa, ısınmamak için o kadar enerji harcıyor bu yüzden de ısınan telefonların şarjı normale oranla daha hızlı bitiyor.

Aynı şey kış aylarında da gözleniyor, soğuk ortamda duran telefonlar çok çabuk soğuyor, telefon da daha fazla soğumaması için ekstra enerji harcıyor ve pil normal süresinden çok önce bitiyor.

Telefonlar ısındığı ya da soğuduğu zaman da yavaş çalışmaya başlar. Bunun sebebi de telefon enerjisini ısıyı ayarlamaya verdiği için kullanıcı telefonu kullanmak istediği zaman daha yavaş oluyor.

Ekran lekesi

Kullanıcıların en büyük sorunlarından biri ise telefonlarının güneşe maruz kaldıklarında ekranın bozulması, leke belirmesi. Bunun sebebi ise ekranın içinde kimyasal sıvıların olması.

Güneşe maruz kalan ekranların sıvısı bozuluyor ve lekeler ortaya çıkıyor.

Ntv'nin haberine göre, kullanıcıların bu tür sıkıntıları yaşamaması için yapmaları gerekenler ise oldukça basit. Bazı markaların akıllı telefonların ısısı vücut ısısına göre ayarlıyor. Bu özelliğin bulunmadığı cihazaların ise kullanıcılar tarafından oda sıcaklığında tutmaları gerekiyor.