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'Yazıcıoğlu'nun ölmüne sebep olan jetler bilerek düşürüldü' iddiası

Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası sonrası ölmünün ardından 5 yıl geçti ancak ölümündeki şüpheler üzerine yeni iddialar ortaya çıkıyor

13 Ocak 2014 13:44

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazası 5. yılına girdi. Yazıcıoğlu ailesi, avukatı ve BBP camiası olayın sabotaj veya ihmal olduğu konusunda ısrarlı.

Malatya TMK 10 ile görevli savcılık tarafından yürütülen gizli soruşturma devam ederken, Yazıcıoğlu’nun avukatı Selami Ekici, Vatan gazetesinden Mert İnan'a yaptığı açıklamada, “Herkesin bildiği gibi Suriye semalarında F4 savaş uçağımız düşürüldü. Uçağımız düşürüldükten sonra bize içerdeki bir kaynaktan bilgi geldi. Suriye’de düşürülen F4’ün Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin düşmesine neden olan uçaklardan biri olduğu, diğer iki jetin de düşeceği bilgisi verildi" ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu’nun avukatı Selami Ekici'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

"Helikopter düştüğü anda bölgede üç savaş uçağı bulunduğunu hatırlatarak, savcılığın bu jetlerin bıraktığı yüksek miktardaki karbonmonoksit gazının tesiri sonucu helikopterdekilerin hakimiyeti yitirmesi ihtimali üzerinde durduğunu anlattı. Bir diğer ihtimal ise, helikopterin içine karbonmonoksit düzeneği yerleştirilmiş olması.

 

‘Düşeceği biliniyordu’

 

“Herkesin bildiği gibi Suriye semalarında F4 savaş uçağımız düşürüldü. Uçağımız düşürüldükten sonra bize içerdeki bir kaynaktan bilgi geldi. Suriye’de düşürülen F4’ün Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin düşmesine neden olan uçaklardan biri olduğu, diğer iki jetin de düşeceği bilgisi verildi. Savcılığa araştırma yapmasını talep ettik. İddiamızı afaki bulup, işlem yapmadı. Ancak ilerleyen zamanda Merzifon’dan Kalkan bir adet F16 Osmaniye’de, Erhaç’tan kalkan bir F4 ise Kangal’da düştü. İddiamız düşen 3 jetin, Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin düşmesine yol açan uçaklar olduğu. Savcılık’tan resmi araştırma talep ettik. Araştırma devam ediyor.”

 

Faruk Cömert ifade vermiş

 

Avukat Ekinci ayrıca, olayla ilgili eski Havu Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert’in geçen ekim ayında ifadesinin de alındığını söyledi. Yazıcıoğlu, Faruk Cömert’in kardeşi Bedrettin Cömert’in 1980 öncesi öldürülmesiyle ilgili davada yargılanmış ve beraat etmişti. Faruk Cömert’in intikam aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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