Yazıcıoğlu'nun kaza kırım raporu

Sinyal yanlış yöne ikaz vermiş

Cihazının anteninin kırıldı, güçlü sinyal gönderemedi

Yeni Şafak Gazetesi'nden Hamdi Ateş'in haberine göre, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedenini belirleyecek kaza kırım ekibinin raporu yazılma aşamasına geldi. Kaza kırım ekibinin yaptığı incelemeler sonunda, kaza yerini tam olarak bildiren Acil Yer Bulma Vericisi (ELT) cihazı ters yöne sinyal verdi. BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra en çok konuşulan konu, Acil Yer Bulma Vericisi (Emerggency Locator Transmitter) sistemi olmuştu.Ulaştırma Bakanlığı kaza kırım ekibi uzmanlarıyla birlikte, yabancı uzmanların ELT cihazı üzerinde yaptığı detaylı incelemede, çarpmanın etkisiyle helikopterde bulunan ELT cihazı ters döndü. Ters dönen cihaz, yukarı doğru göndermesi gereken sinyali yerin dibine doğru verdi. Bu nedenle 406 MHz'lik sinyal bilgileri, ne Fransa'daki merkezden ne de Ankara Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde bulunan Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınabildi. Böylece Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin cenazelerine 72 saat sonra ulaşılabildi.Uzmanların yaptığı incelemeye göre, helikopterde ELT cihazı vardı ve cihaz çalışıyordu. Raporda şu tespitlerde bulunuldu: “İlk çarpmayla birlikte, helikopterin gövdesi, çarpmanın olduğu yere yakın yere düştü. Gövdeden ayrılan helikopterin kuyruk kısmı, kar üzerinde geriye doğru 10-15 metre kayarak, kara saplandı. Bu sırada ELT cihazı da ters döndü. İlk çarpmanın etkisiyle ELT cihazının anteni kırıldığı için, uyduya güçlü sinyal gönderemeyen cihaz, bir de ters dönünce, yukarı doğru vermesi gereken sinyali, yerin dibine verdi. Bu nedenle, enkaza nokta tespiti yapılamadı.”