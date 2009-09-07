Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü yerde cephanelik bulundu

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü alanda cephanelik bulundu.

Kahramanmaraş'ta arazide üzeri kuru ot ve yapraklarla örtülüreke gizlenen lav ve bombalar bulundu.Merkeze bağlı Döngel Köyü yakanında arazide silah gördüğünü söyleyen bir köylü ihbarda bulundu. Hemen harekete geçen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada yol kenarında kuru ot ve yapraklarla gizlenen 7 lav, 15 el bombası ve 1 sis bombası ele geçirdi. Yapılan incelemede silahların seri numaralarının silindiği belirlendi.Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı araştırma yaparken, silah ve bombaları buraya koyan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü yer

Lav ve bombaların bulunduğu Döngel Köyü, daha önce adını helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 4 kişiyi aramaya çalışmalarıyla duyurmuştu.Yazıcıoğlu ve yanındakilerin yaşamını yitirdiği helikopter enkazını, karla kaplı arazide arama çalışmalarına katılan Döngel Köyü'ndeki gönüllüler tarafından bulunmuştu.

Helikopterin enkazı Elmadağ ve Sisne arasında Döngel köyüne yaklaşık 4 saatlik bir mesafede ve zirveye yakın bir alanda bulunmuştu.