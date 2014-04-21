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Yazıcıoğlu'nun avukatı: Kaza anına ve ve sonrasına ait kamera kayıtları var

Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici, helikopter kazasına ilişkin, Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şubede görevli Emniyet Amiri Dursun Özmen hakkında 'görevi kötüye kullanmadan' dava açıldığını belirtti

21 Nisan 2014 15:32

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici, helikopter kazasında Yaazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in helikopter düşerken ve düştükten sonra kamerasını kullandığı noktasında görüntüler olduğunu ve bu görüntülerin bazı kişilerin eline geçerek kaybedildiğini belirtti. Ekici, davaya ilişkin gizlilik kararının kaldırıldığını belirterek önümüzdeki günlerde yapılan incelemelerde ortaya konacak belgelerle davada dönüm noktası yaşanacağını belirtti.

CNN Türk'te canlı yayına bağlanan Ekici, kaza sonrası "Yazıcıoğlu’nun ayağı kırık, hastaneye kırıldı" şeklinde bilgi veren Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şubede görevli Emniyet Amiri Dursun Özmen hakkında 17 Nisan 2014'de 'görevi kötüye kullanmadan' dolayı dava açıldığını belirtti. Önümüzdeki günlerde kazayla ilgili kişiler hakkında da dava açılmasını beklediklerini belirtti.

Ekici'nin açıklamaları şöyle:

Dosya 20 klasördü, şu an dosya 120 klasöre ulaştı. Bizde dosyayı yeni yeni incelemeye başlıyoruz. ÖYM’ler kalkmadan önce biz 14 Şubat 2014’de kazanın gerçekleştiği bçölgede keşif yaptık. Buradaki amacımız kazada radar kayıtlarının kayıp olmasıyla alakalıydı. Radar kayıtları dosyaya gönderilmemişti. Baskımız ve uğraşlarımız neticesinde savcılığa bir görüntü gönderildi. TÜBİTAK incelemesinde gönderilen görüntülern gerçek olmayacağı kuşkusu ortaya çıktı. İncelemeler neticesinde bu ay içerisinde bazı deliller  dosyaya sunulmuş olacak, ki bu davanın dönüm noktası olacak.

Ekici, Adli Tıp raporu’na göre İsmail Güneş’in çenesinin kırık olduğunun bildirildiğini ancak Güneş'in 1,5 saat kadar telefon görüşmesi trafiği geçirdiğini belirterek, çenesi kırık bir insanın bu konuşmaları gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi. Görüntüler ve tanıkların olduğunu öne süren Ekici, İsmail Güneş'in helikopter düşerken ve düştükten sonra kamerasını kullandığı noktasında görüntüler olduğu ve bu görüntülerin bazı kişilein eline geçerek kaybedildiğini belirtti. 

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