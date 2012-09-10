Yazıcıoğlu davasında tutuklu kalmadı

Eski BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olan son muvazzaf askerler Aydın Özsıcak da tahliye edildi. Özsıcak, helikopter enkazı üzerinden cihaz sökerken görüntüleri basına yansıyan isimdi.

Olayla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na (DDT) rapor hazırlattıran Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Enkazdan cihazı keçiler sökmedi." diyerek tartışmaya dahil olmuştu. Son tahliye ile Yazıcıoğlu soruşturmasında tutuklu şüpheli kalmadı. Soruşturma kapsamında tutuklanan muvazzaf askerler Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan da 3. yargı paketinin TBMM'den geçmesinin hemen ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sürecini BBP adına takip eden Avukat Selami Ekici, özel yetkili mahkemelerin (ÖYM) kaldırılmasının halen devam eden tarihi davalara vereceği zarar konusunda önceden uyarıda bulunduklarını söyledi. ÖYM'lerin kapatılmasıyla birlikte, etkin soruşturmanın önüne geçildiğini belirten Ekici, "Mahkemesi süren davalar eski yasaya göre takip edilecekti. Ama bizim davamız soruşturma aşamasında olduğu için, tüm işlemler özgürlük hakimlerinin denetiminde. Onlar da art arda tahliye kararları verdiler." dedi. Yazıcıoğlu soruşturmasının, Ergenekon, 28 Şubat ve Balyoz gibi davaların sonuçlanması açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Ekici, "Muhsin Yazıcıoğlu, hayatı boyunca milli iradeye karşı örgütlenen karanlık odaklarla mücadele etti. Genel Başkan'ımızı şehadete götüren süreç aydınlatılabilseydi, bugün bambaşka ve daha aydınlık bir Türkiye'de yaşıyor olurduk." şeklinde konuştu.

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopter, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Göksun ilçesinde Keş Dağı'nda düşmüştü. Enkaza ancak iki gün sonra ulaşılabilmesi bazı soru işaretlerinin doğmasına neden olmuştu. Yine aynı şekilde kazanın yaşandığı zaman diliminde bölgede olduğu ortaya çıkan savaş uçakları, helikopterin dış nedenlerle düşürülmüş olabileceği ihtimalini akıllara getirmişti. Helikopterin üzerindeki GPS cihazlarının kaybolması ve bu durumun Devlet Denetleme Kurulu raporuna yansımasının ardından da, olaya Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı el koymuştu.