-Yazıcıoğlu kazasını görüştüler ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bize ulaşan ve olayın aydınlatılmasında çok önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bir bilgiyi, bir gelişmeyi Cumhurbaşkanı ile paylaştık'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BBP Genel Başkanı Destici ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile BBP Genel Sekreteri Metin Gündoğdu'yu kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Destici, kabulden sonra Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kendilerine ulaşan ve olayın aydınlatılmasında çok önemli rol oynayacağını düşündükleri bir bilgiyi, bir gelişmeyi Cumhurbaşkanı Gül ile paylaştıklarını söyledi. Gül'den, bu konunun detaylı bir şekilde araştırılmasını ve kendisinin de bu işe öncülük etmesini istediklerini ifade eden Destici, Cumhurbaşkanı Gül'ün, olayın aydınlatılmasına ilişkin kararlı bir irade ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gül'ün, hem savcılık marifetiyle hem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu hem de hangi birim gerekiyorsa o birimlerin araştırmasıyla netice alınacağını ifade ettiğini aktaran Destici, Gül'ün, araştırma talimatını vereceğini söylediğini kaydetti. Bir basın mensubunun ''Gelen bilgi tam olarak nedir?'' sorusu üzerine, Destici, bu bilgiyi şu anda basınla paylaşmasının, soruşturmanın selameti açısından mümkün olmadığını ifade ederek, ''Paylaştığımız anda bilgiler karartılıyor. Başka türlü çözümler alınabiliyor. Onun için bunu inşallah yeri ve zamanı geldiğinde paylaşacağım'' diye konuştu.