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Yazıcıoğlu'nun avukatı: Kazaya ilişkin bazı görüntüler silinmiş

Muhsin Yazıcıoğlu'nun aile avukatı Selami Ekici: Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düşüş zamanındaki 4 dakika 37 saniyelik radar görüntüleri arşivden silindi

20 Mart 2014 15:50

 Helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici kazaya ilişkin, 14 Şubat tarihinde, önce Erzurum, ardından Ankara’daki askeri radar görüntüleriyle ilgili yapılan keşif çalışmalarını ve 4 dakika 37 saniyelik görüntünün arşivden silindiğini söyledi.

 

‘Erzurum’da var ama...’

 

Mert İnan’ın Vatan’da yer alan haberine göre Ekici, Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin düşüş zamanındaki 4 dakika 37 saniyelik radar görüntülerinin birçok radar üssünde saklanmadığını iddia etti: “Genelkurmay yetkilileri sivil uçuş kazalarıyla ilgili radar kayıtlarının 60 gün saklandığı bilgisini verdiler. Ancak başka bir brifingde 2 veya 5 yıl saklama süresi olduğu belirtilmişti. Kazanın olduğu bölgenin hava hareketlerini takip eden 3-4 ayrı radar noktasındaki kayıtların olmadığı söylendi. Birçok merkezde saklanmadığı veya silindiği söylenen 4 dakika 37 saniyelik radar görüntüleri sadece Erzurum’daki merkezde var. Ancak bu görüntülerin gerçekliğine bilirkişi karar verecek.”

 

‘Diyarbakır’dakiler silinmiş’

 

“Diyarbakır’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi bulunuyor. Bilirkişiler bu merkezdeki görüntüleri talep etti. Ancak 2011 yılında bilgisayarların arıza verdiği bu yüzden format atıldığı, tüm bilgilerin silinmiş olduğu söylendi. Bilgisayarlardaki görüntüler ile verilerin yedeklerinin alınmadığı ifade edildi.”

 

‘Komutanlardan yeni bilgi alamadık’

 

Avukat Selami Ekici, Genelkurmay’daki görüşmelerle ilgili de bilgi verdi: “Radar görüntü keşfi için 14 Şubat tarihinde Erzurum Dumlu Radar Üssü’nde incelemeler de bulunduk. Keşif çalışmasında Cumhuriyet Savcısı, bilirkişiler ve avukatlar vardı. Sonrasında Ankara Genelkurmay Harekat Merkezi’ne gittik. Radar görüntüsü olmadığı söylendi. Son olarak 5 Mart tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ahlatlıbel Radar Komutanlığı’nda incelemelerde bulunduk. Komutanlar tarafından son derece iyi karşılandık. Yetkililer dosyada olan bilgileri tekrarladılar. Radar görüntüleri konusunda yeni bilgi alamadık.”

 

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