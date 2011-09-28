Yazıcıoğlu davasında 10 kişiye gözaltı kararı

T24 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talebiyle başlatılan aramalar kapsamında, 10'un üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.



Malatya'da 3 askeri personele ait lojman ve ofisteki aramalar, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı İsmail Aksoy'un gözetiminde devam ediyor.



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan aramalar kapsamında, 5 kente yapılan operasyonların ardından 10'un üzerinde kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili karar alındığı, bunlar arasında Malatya'daki 3 askeri personelin de bulunduğu bildirildi.



Öte yandan, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mustafa Avcı, Malatya Adliyesine gelerek Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığında yetkililerle bir süre görüştü. Avcı, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.







