-YAZICIOĞLU ADINA PAKİSTAN'DA KÖY ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Büyük Birlik Partisi (BBP), helikopter kazasında yaşamını yitiren eski genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına, Pakistan'da 24 hanelik köy kuracak. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali'yi makamında ziyaret ederek, Türk Kızılayı'ın yurt içi ve dışında yaptığı yardımlarından ötürü plaket takdim etti. Topçu, Türk Kızılayı'nın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, Pakistan'daki sel felaketi sonrasında Kızılay heyetinin yaptığı çalışmaları yakından izlediklerini ve takdirle karşıladıklarını söyledi. Eski Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Türk Kızılayı'na her zaman destek verdiğini belirten Topçu, partileri olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Küçükali de Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerinin yanında olduğunu, en önemli bağışçıları arasında yer aldığını ifade ederek, ''Kendisi çok iyi bir bağışçımızdı. Her zaman bir afet olduğunda az veya çok bir katkı sağlardı. Kazadan dolayı Kızılay camiası çok üzülmüştü. Şimdi de Yazıcıoğlu'nun geleneği devam ediyor'' diye konuştu. BBP heyetinin Türk Kızılayı'nın Pakistan'a yaptığı yardımları yerinde görerek bir rapor hazırladığını ve BBP Genel Başkanı Topçu'ya sunduklarını anlatan Küçükali, ''Yardımlarımızdan ötürü bize bir plaket takdim edildi. Ben, Türk Kızılayı adına hem bu nazik duruşlarını hem de Kızılay'a olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi. Kendilerinin de bir süre önce Pakistan'a bir heyet gönderdiğini ve yerinde inceleme yaptıklarını dile getiren Topçu, BBP tarafından, Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına, Pakistan'da 24 hanelik köy kurulacağını bildirdi. Köy içinde yer alacak bir evin 5 bin 500 dolara mal olduğunu ifade eden Topçu, köylerin içinde okul ve cami de inşaa edileceğini sözlerine ekledi.