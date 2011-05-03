-YAZICIOĞLU: ADALETE GÜVENMEK İSTİYORUM MALATYA (A.A) - 03.05.2011 - Eski BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, ''Adalete güvenmek istiyorum'' dedi. Malatya Adliyesinde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan'a oğlu Furkan'la birlikte 4 saat ifade veren Yazıcıoğlu, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının yeniden soruşturma başlattığını hatırlatan Yazıcıoğlu, ''Yeniden başlatılan bir soruşturma kapsamında buraya geldim. Savcılarımız konuyu araştırıyorlar. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. Adalete güvenmek istiyorum'' diye konuştu. Yazıcıoğlu, soruşturmadaki gizlilik nedeniyle yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veremeyeceğini kaydetti. Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dosya Kahramanmaraş'tan Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmayı Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı yürütmeye başlamıştı.