Yazıcılar yüzde 30 daha az elektrik tüketecek

Xerox'lu bilim adamlarının geliştirdiği yeni nesil kimyasal toner,
dijital baskı makinelerinde yüzde 30'lara varan oranlarda enerji
tasarrufu sağlayacak.
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, yazıcı
cihazlarının daha az elektrik harcamalarını sağlayacak yeni
geliştirdiği toner teknolojisinin üretimine hazırlanıyor. Xerox,
A.B.D'nin Webster şehrindeki toner üretim tesislerinde her biri
yaklaşık 100.000 Litre (25.000 Galon) büyüklüğündeki 6 adet toner
tankında üreteceği yeni toner teknolojisinin fabrika üretimine 2009
yılı içinde başlamayı planlıyor.
Yazıcı ve çok fonksiyonlu ofis cihazlarının, en fazla elektrik
kullandığı an, tonerin ısınması ve kağıt üzerine aktarılması işlemi
esnasında yaşanıyor. Yazıcı cihazları tükettikleri toplam elektriğin
yüzde 50 ile yüzde 80'ini bu işlem esnasında kullanıyor. Mevcut
tonerlere göre 45 Fahrenhayt derece (7.22 Santigrat) daha düşük bir
ısıda eriyen yeni toner teknolojisi, yazıcının baskı işlemi için daha
az elektrik talep etmesini sağlıyor.
Xerox'un Kanada'daki AR-GE Merkezi'nde geliştirilen yeni kimyasal
toner teknolojisinin dijital baskı makinelerinin kullandığı elektrik
enerjisi miktarını yüzde 15 ile yüzde 30 arasında düşüreceği
belirtiliyor. Çok düşük ısı seviyesinde eriyebilen toner (Ultra Low
Melt EA Toner) adı ile tanımlanan yeni buluşun geliştirilmesi
esnasında, 35'ten fazla patent başvurusu yapmayı gerektirecek yeni
yaklaşım ve yöntem de geliştirildi.
Dijital baskı makinelerinin baskı kalitelerini ve performanslarını
düşürmeden, enerji kullanım miktarlarını aşağıya çekme hedefi, Xerox'u
böyle bir çalışma yapmaya yöneltti. Xerox'un Kanada'daki AR-GE
merkezinden Hadi Mahabadi liderliğindeki bilim adamlarının yeni buluşu
ile 6 sene önce ilk defa kullanıma sunulan kimyasal toner
teknolojisinin daha çevre dostu ve çok daha düşük sıcaklıkta eriyebilen
(Ultra Low-Melt EA Toner) yeni modeli üretilmiş oldu. Yeni toner
teknolojisi, ev ve ofislerde elektrik tüketimini azaltırken, küresel
ısınmayla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunacak.
Patenti Xerox'a ait olan ve başka marka ürünlerde yer almayan
kimyasal toner ile yapılan baskılarda, geleneksel tonerlere göre
yaklaşık yüzde 40'lara varan oranda daha az toner kullanılıyor.
Nano-teknoloji esaslı bir yaklaşımla üretilen yeni nesil kimyasal
tonerler, daha az enerji kullanmalarının yanı sıra daha çarpıcı ve
kaliteli baskı görüntülerinin alınmasını da sağlıyor.
Xerox ve Fuji Xerox, hali hazırda kimyasal toneri 50'den fazla
ürününde kullanıyor. Geliştirilen yeni nesil kimyasal toner de,
masaüstü yazıcılardan yüksek kapasiteli dijital baskı sistemlerine
kadar tüm Xerox ürün gamı içinde kullanılabilecek. Yeni kimyasal toner
teknolojisinin kullanıldığı ilk ürün de, Xerox'un yüksek kapasiteli
yeni renkli dijital baskı sistemi Xerox 700 oldu.
Xerox, 1970'lerden beri takip ettiği çevre politikaları ve kurumsal
sosyal sorumluluğu gereği çevre ile dost ürünler geliştirmeye özen
gösteriyor. Geçtiğimiz yıl A.B.D'nin en üst düzey onur madalyası olan
Ulusal Teknoloji Madalyası ile ödüllendirilen Xerox'un toplam 59 bin 102 patenti
bulunuyor. Xerox, Uzak Doğu yapılanması Fuji Xerox'la beraber her yıl
ortalama 1.5 milyar dolarlık bir kaynağı AR-GE çalışmalarına ayırıyor.
Xerox'un bünyesinde yaklaşık 5.000 bilim adamı bulunuyor. Xerox, A.B.D,
Kanada ve Avrupa'da yer alan AR-GE laboratuvarlarında, iş uygulamaları,
elektromekanik sistemler, dijital görüntüleme, bilgisayar, renk bilimi
ve baskı teknolojileri alanlarında araştırmalar yapıyor.