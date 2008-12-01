Yazıcılar yüzde 30 daha az elektrik tüketecek

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, yazıcı cihazlarının daha az elektrik harcamalarını sağlayacak yeni geliştirdiği toner teknolojisinin üretimine hazırlanıyor. Xerox, A.B.D'nin Webster şehrindeki toner üretim tesislerinde her biri yaklaşık 100.000 Litre (25.000 Galon) büyüklüğündeki 6 adet toner tankında üreteceği yeni toner teknolojisinin fabrika üretimine 2009 yılı içinde başlamayı planlıyor.

Yazıcı ve çok fonksiyonlu ofis cihazlarının, en fazla elektrik kullandığı an, tonerin ısınması ve kağıt üzerine aktarılması işlemi esnasında yaşanıyor. Yazıcı cihazları tükettikleri toplam elektriğin yüzde 50 ile yüzde 80'ini bu işlem esnasında kullanıyor. Mevcut tonerlere göre 45 Fahrenhayt derece (7.22 Santigrat) daha düşük bir ısıda eriyen yeni toner teknolojisi, yazıcının baskı işlemi için daha az elektrik talep etmesini sağlıyor.

Xerox'un Kanada'daki AR-GE Merkezi'nde geliştirilen yeni kimyasal toner teknolojisinin dijital baskı makinelerinin kullandığı elektrik enerjisi miktarını yüzde 15 ile yüzde 30 arasında düşüreceği belirtiliyor. Çok düşük ısı seviyesinde eriyebilen toner (Ultra Low Melt EA Toner) adı ile tanımlanan yeni buluşun geliştirilmesi esnasında, 35'ten fazla patent başvurusu yapmayı gerektirecek yeni yaklaşım ve yöntem de geliştirildi.

Dijital baskı makinelerinin baskı kalitelerini ve performanslarını düşürmeden, enerji kullanım miktarlarını aşağıya çekme hedefi, Xerox'u böyle bir çalışma yapmaya yöneltti. Xerox'un Kanada'daki AR-GE merkezinden Hadi Mahabadi liderliğindeki bilim adamlarının yeni buluşu ile 6 sene önce ilk defa kullanıma sunulan kimyasal toner teknolojisinin daha çevre dostu ve çok daha düşük sıcaklıkta eriyebilen (Ultra Low-Melt EA Toner) yeni modeli üretilmiş oldu. Yeni toner teknolojisi, ev ve ofislerde elektrik tüketimini azaltırken, küresel ısınmayla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunacak.

Patenti Xerox'a ait olan ve başka marka ürünlerde yer almayan kimyasal toner ile yapılan baskılarda, geleneksel tonerlere göre yaklaşık yüzde 40'lara varan oranda daha az toner kullanılıyor. Nano-teknoloji esaslı bir yaklaşımla üretilen yeni nesil kimyasal tonerler, daha az enerji kullanmalarının yanı sıra daha çarpıcı ve kaliteli baskı görüntülerinin alınmasını da sağlıyor.

Xerox ve Fuji Xerox, hali hazırda kimyasal toneri 50'den fazla ürününde kullanıyor. Geliştirilen yeni nesil kimyasal toner de, masaüstü yazıcılardan yüksek kapasiteli dijital baskı sistemlerine kadar tüm Xerox ürün gamı içinde kullanılabilecek. Yeni kimyasal toner teknolojisinin kullanıldığı ilk ürün de, Xerox'un yüksek kapasiteli yeni renkli dijital baskı sistemi Xerox 700 oldu.

Xerox, 1970'lerden beri takip ettiği çevre politikaları ve kurumsal sosyal sorumluluğu gereği çevre ile dost ürünler geliştirmeye özen gösteriyor. Geçtiğimiz yıl A.B.D'nin en üst düzey onur madalyası olan Ulusal Teknoloji Madalyası ile ödüllendirilen Xerox'un toplam 59 bin 102 patenti bulunuyor. Xerox, Uzak Doğu yapılanması Fuji Xerox'la beraber her yıl ortalama 1.5 milyar dolarlık bir kaynağı AR-GE çalışmalarına ayırıyor. Xerox'un bünyesinde yaklaşık 5.000 bilim adamı bulunuyor. Xerox, A.B.D, Kanada ve Avrupa'da yer alan AR-GE laboratuvarlarında, iş uygulamaları, elektromekanik sistemler, dijital görüntüleme, bilgisayar, renk bilimi ve baskı teknolojileri alanlarında araştırmalar yapıyor.