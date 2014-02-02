Yazıcıdan çıkma minyatür heykeller



Boyları 15 ilâ 35 santimetre, fiyatları ise 225 ile 1300 euro arasında değişen bu objelerde, kişinin kot pantolonundaki kırışıklıktan, gözlüğüne ya da şalındaki çizgilere kadar birçok detay göze çarpıyor.

Timo Schaedel bir yıl boyunca bu figürleri geliştirmek için çalışmış:

"Bu fikrin arkasında geleceğin aile portresi fikri yatıyor. Üçüncü boyutu yakalamak ve yeni bir bakış açısı yaratmak için klasik bir araç olan fotoğrafı daha ileri taşımak istiyoruz."

Minyatürlerin bu görüntüye sahip olması için reklamcı Timo Schaedel ve iş ortağı Kristina Neuohr sayısız baskı tekniği denemiş. Bu yılın haziran ayında ise "Twinkind" isimli şirketi kurdular.

"Daha önce animasyon sektöründe üç boyut teknololjisi ile çok çalıştım. Üç boyutlu baskının sunduğu imkânlara hayran kaldım ve bu fikir ortaya çıktı."

Sistem nasıl işliyor?

Bu sistemin nasıl işlediğini görmek için Euromaxx sunucusu Kristina Sterz şirketi ziyaret ediyor.

İlk adım tanışma. Timo Schaedel istekleri sorup öğrenirken, işlemi açıklıyor.

Bir sonraki adım fotoğraf çekimi. Çekim odasında yüz adet kamera var. Makineler kişinin her taraftan fotoğrafını çekecek şekilde yerleştirilmiş.

"Hangi kameraya baktığının bir önemi yok aslında. Fakat buraya doğru bakarsan daha iyi, böylece gözlerin güzelce açık olur."

Tüm makineler, aynı anda, bir saniyeden de kısa bir süre içerisinde fotoğraf çekiyor.

Ardından fotoğraflar bilgisayarda değerlendiriliyor. Müşteri memnun kalmazsa fotoğraf çekimi tekrarlanıyor.

"İşlemin ardında ise en az iki farklı noktadan aynı anda bakarak bundan üç boyutlu bir obje tasarlama imkânı veren fotogrametri prensibi yatıyor."

Özel bir yazılım fotoğraflardan üç boyutlu bir model oluşturuyor. Saatlerce süren bu süreci Hamburglu çalışanlar 'dijital elişi' olarak nitelendiriyor. Figürün, fotoğrafı çekilen kişinin karakterini yansıtması oldukça önemli.

Mürekkep püskürtmeli yazıcıdan farkı

Üretimin en önemli adımı ise baskı. Üç boyutlu yazıcı aslında mürekkep püskürtmeli yazıcı gibi çalışıyor. Tek fark kağıt yerine alçı tozunun kullanılması.

"Kat kat alçı tozu dökülürken, figür yapıştırıcı ile renkli ya da renksiz bir şekilde sertleştiriyor. Baskı bitince, geriye, toz yığının içinden heykeli çıkartmak kalıyor."

Yaklaşık 5 saat süren işlem sonrası figür elektrikli süpürgeyle dikkatlice temizleniyor. Böylelikle Kristina Sterz'in üç boyutlu minyatürü ortaya çıkıyor.

Cilalanan heykellerin renkleri ve detayları iyice belirginleştiriyor. Şirketin hedefi bu işlemi gelecekte daha da mükemmelleştirmek.

"Bu tekniği daha detaylı, gerçeğe yakın, daha keskin olana kadar geliştirmek istiyoruz. Birkaç yıl içerisinde piyasanın öyle bir hale gelmesini umut ediyoruz ki herkes ailesini böyle ölümsüzleştirmeyi düşünsün."