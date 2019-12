-YAZICI: SORUMLULUKLARIMIZI GÖZARDI ETMEYİZ WASHINGTON (A.A) - 07.02.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, "ABD'nin İran ile ticaret konusunda bazı Türk şirketlerini kara listeye almasıyla ilgili olarak, "Zaten biz hassasiyetimizi gösteriyoruz. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde taahhütlerimizi, sorumluluklarımızı gözardı edecek bir tutum içerisinde olmayız. Böylesine bir tutum içerisinde olanlara da bizim gümrüklerimiz ve tüm kamu idarelerimiz fırsat vermez" dedi. Yazıcı, Washington'daki resmi temasları çerçevesinde, bugün ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ile görüştü. Görüşmesinin ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Yazıcı, Napolitano ile geçen yararlı görüşmede, Türkiye'nin, öteden bu yana her alanda olduğu gibi gümrüklerle ilgili olarak da ABD ile birlikte yürüttüğü çalışmaları tekrar gözden geçirme imkanı bulduklarını bildirdi. Yazıcı, gümrüklerin, "ürünlerin çok seri şekilde muhatabına erişiminin sağlanması ve her türlü kaçakçılıkla mücadele etme ile hız ve güvenlik arasındaki dengeyi gözetme" açısından önemli olduğuna işaret ederek, "ABD'nin de 11 Eylül olaylarının ardından hem eşya hem de insan geçişleri kapsamında güvenlik konusunda çok daha büyük hassasiyet içerisinde olduğunu ve arz zinciri kavramını ortaya attığını" söyledi. Bu kavramın, tüketiciye arz edilen bir ürünün, çıkışından tüketiciye erişimine kadar, takibi ve kontrolünü içeren bir bakışı içerdiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti: "Bu kapsamda ürünlerin tamamen fiziki kontrolünden tutun da ABD'ye gönderilecek konteynerlerin mahreçte kontrolünden başlamak üzere, bir dizi önlem almışlar. Bunların bir kısmına biz katılıyoruz, bir kısmına katılmıyoruz. Örneğin, konteynerlerin bizatihi Amerikalılar tarafından mahreçte, yani çıkış noktasında kontrolüne biz yaklaşım göstermiyoruz. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Bugünkü görüşmede gündeme getirilmedi, ama dolaylı olarak yine de bu arz zincirini önemsediğimizi ama belli uygulamalar konusunda bizim rezervimiz olduğunu da açık şekilde ifade ettik." -"ABD'NİN GÜMRÜK UYGULAMALARINI İLK DEFA BAKAN DÜZEYİNDE YERİNDE GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"- "Bizim bu programımız çerçevesinde, ilk defa bakan düzeyinde ABD'nin gümrük uygulamalarını yerinde görmüş oluyoruz. Gayet verimli, dostane ve samimi bir görüşme yaptık" diyen Yazıcı, ziyaretin, ABD'nin daveti üzerine düzenlendiğini, Napolitano'yu da Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Bakan Yazıcı, Napolitano'nun da görüşmede, özellikle insanların hudutlardan, gerek havaalanı gerek kara hudut kapılarından geçişlerinde önemli ve ileri teknoloji kullandıklarından söz ettiğini, kimlik kontrollerinin yapılması çerçevesinde biyometrik bilgilerini de içerecek şekilde bir denetimi gerçekleştirdiklerini ve bunu önemsediklerinin altını çizdiğini aktardı. Yazıcı, ABD'nin diğer kentlerine önümüzdeki günlerdeki ziyaretleri çerçevesinde de gümrüklerle ilgili ABD'de yürütülen çalışmaları yerinde göreceklerini kaydetti. -YAZICI'DAN TÜRK KURULUŞLARA "BİRLİKTE HAREKET EDİN" ÇAĞRISI Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Washington'daki temasları kapsamında dün ABD'deki Türk kuruluşların temsilcileriyle toplantı yaptıklarını hatırlatarak, Türk kuruluşlarından, kurulma amaçları, ilgi alanları farklı olsa da ortak paydaları çerçevesinde ortak program ve hedeflere yönelmelerini istediğini söyledi. Yazıcı, "(Gücünüzü birleştirir, bütünleştirirseniz daha etkili sonuçlar alırsınız) dedim. Nitekim bunun ilk uygulaması olarak, geçen aralık ayında Ermeni tasarısının çıkmasının önlenmesi noktasında, bu kuruluşların birlikte hareket etmesinin çok büyük payı var. Bu konfederasyonların biraraya gelmesi, birlikte bir program çerçevesinde hareket etmelerinde Büyükelçimizin öncülüğü var, kendisine buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. -"(İRAN KONUSUNDA) SORUMLULUKLARIMIZI GÖZARDI EDECEK BİR TUTUM İÇİNDE OLMAYIZ"- Yazıcı, toplantıda, "ABD'nin İran ile ticaret konusunda bazı Türk şirketlerini kara listeye aldığı ve Napolitano ile görüşmesinde Türk gümrüklerinde İran'a geçen mallarla ilgili bir şikayetin gündeme gelip gelmediğinin" sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Hayır, ben de gazeteden okudum. Zaten gelirken, buraya geldiğim gün çıkmıştı o yayın. Zaten biz hassasiyetimizi gösteriyoruz. Yani biz yasal ticareti destekliyoruz. Ülkeler yasal ticareti, elbette ki rekabet koşulları içerisinde, ama haksız rekabete yol açmadan yapacaklar, yapıyorlar, bunu sağlıyoruz. Yoksa bunun ötesinde uluslararası anlaşmalar çerçevesinde taahhütlerimizi, sorumluluklarımızı gözardı edecek bir tutum içerisinde olmayız. Böylesine bir tutum içerisinde olanlara da bizim gümrüklerimiz ve tüm kamu idarelerimiz fırsat vermez, ama dediğiniz çerçevede bir olay Türk gümrüklerinde vaki olmuş değil." "Türkiye'den ABD'ye ürün sevkıyatıyla ilgili sorunlara yönelik" soru üzerine Yazıcı, ABD'nin arz zinciri uygulaması çerçevesinde, Türkiye'nin limanlarından ABD'ye sevkiyatı yapılacak konteynerlerin arama yöntemlerinde farklılık sözkonusu olmadığını, 2009 yılındaki kanun değişikliğiyle de gümrükte sevkiyatı yapılacak ürünlerin özet beyanlarının muhatap ülkelere gönderildiğini belirtti. Yazıcı, "Özet beyanlar çerçevesinde muhatabımızca bir risk değerlendirmesi görülürse, bunu gümrüklerle işbirliği ve yardım anlaşması çerçevesinde paylaşıyoruz. Bunun ötesinde özellikli bir uygulama sözkonusu değil" diye konuştu. -"İRAN KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"- Bir gazetecinin, "(ABD Hazine Bakanlığının kara listeye aldığı Türk şirketleri) 2006 yılında, gümrük başmüfettişinin raporunda belirtilmiş. 5 yıl sonra ABD Hazine Bakanlığı aynı isimleri açıkladı. Bir koordinasyon sıkıntısından bahsedildi mi bu gezinizde" sorusu üzerine Yazıcı, görüşmelerinde kesinlikle İran ile ilgili bir konunun gündeme gelmediğini belirtti. Yazıcı, "2006 yılında bir uygulama yapanın bugün de aynı uygulamayı yaptığı elbette ki söylenemez, ama o uygulama yasadışı bir uygulama ise benzeri bir uygulamaya tevessül etmişse zaten ona müsaade edilmez, müsaade edilmiş bir durum varsa da onun gereği yapılır. Bu konuda çok detaylı bilgiyi inşallah dönünce edineceğim ve kamuoyuyla da gerekirse paylaşacağım" dedi. "Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticareti, nükleer kaçakçılık gibi konularla ilgili" sorular üzerine da Bakan Yazıcı, görüşmelerinde spesifik konuların gündeme gelmediğini, meseleleri genel çerçevede ele aldıklarını söyledi. Yazıcı, şöyle devam etti: "Kaçakçılığın her türlüsüne karşı mücadele etme konusunda güçlü irademiz var. Bizim stratejik işbirliğimiz bu alanı da kapsamaktadır. Dolayısıyla diğer alanlarda olduğu gibi, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda, hatta nükleer kaçakçılık konusunda karşılıklı bilgi alışverişini sürdürmeye devam edeceğiz, bunun altını bir kez daha çizdik."