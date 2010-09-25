-YAZICI: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK BURSA (A.A) - 24.09.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bucaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Yazıcı, 1-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşmayı kayıpsız atlattıklarını belirtti. Maçın çekişmeli geçtiğini söyleyen Yazıcı, ''Önemli bir galibiyet aldık. 2. golü bulamadık. Bu golü bulabilseydik fark olabilirdi'' dedi. Yazıcı, Şampiyonlar Ligi'nde 29 Eylül Çarşamba akşamı deplasmanda yapacakları Glasgow Rangers maçı öncesinde bazı oyuncuların Bucaspor maçında, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam tarafından dinlendirildiğini ifade ederek, ''Bu maçtan da galip geldik mutluyuz'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Statta yer yer boşluklar vardı. Bunun bir nedeni var mı'' sorusu üzerine Yazıcı, ''Olabilir. Tüm maçları artık televizyon veriyor. Maçın cuma akşamı olması da etkilemiştir'' dedi. Yazıcı, ''Gaziantepspor'a tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verildi. Bununla ilgili bir yorumunuz olacak mı'' sorusunu da ''Bununla ilgili konuşmak istemiyorum, konuşmayacağım da. Yorum yok'' diye yanıtladı.