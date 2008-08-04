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Spor

Yazıcı Lassa'da

2005 yılında spora ara veren tecrübeli pilot Serkan Yazıcı, Lassa Rally Team'e transfer oldu...

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Türk motor sporlarının en önemli pilotları arasında yer alan Serkan Yazıcı, Lassa Rally Team ile parkurlara dönüyor. Geçen yıl ilk sezonunda Türkiye Ralli Takımlar Birinciliğini kazanan Lassa Rally Team, pilot Serkan Yazıcı'yı kadrosuna kattı.

 

Motor sporları kariyerine 1988 yılında başlayan ve 2005 yılından bu yana spora ara veren Serkan Yazıcı, 2008 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda hem Lassa Rally Team'in başarısı için mücadele edecek, hem de lastik geliştirme sürecine katkıda bulunacak.

 

Lassa Rally Team Takım Direktörü Volkan Işık, Serkan Yazıcı'nın kendilerine dahil olması konusunda, ''Yazıcı, Türk otomobil sporunun ender yetiştirdiği yeteneklerden ve kahramanlardan bir tanesidir. İki senedir Türkiye şartlarından dolayı yarışamayan Serkan Yazıcı'nın spora dönmesi gerekiyordu. Serkan ile yaptığımız görüşmelerde onun da parkurlara geri dönme isteği olduğunu duyduğumuzda böyle bir birlikteliğin gerçekleşmesinin karşılıklı olarak çok güzel ve faydalı olacağını düşündük. Artık bir numaralı rakibim ile Lassa Rally Team için birlikteyiz'' diye konuştu.

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