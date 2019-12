Yazıcı: Kaçan galibiyete üzülüyorum

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Beşiktaş karşısında galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.



Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, İnönü Stadı'nda seyir zevki yüksek, her iki takım için de oldukça çekişmeli geçen bir karşılaşma oynandığını belirtti.



Maçın ilk yarısında Koreli oyuncu Shin Young Rok ve Volkan Şen'in üst üste direkten dönen pozisyonları bulunduğunu anımsatan Yazıcı, ''Arkasından da Yenal Tuncer'in bir pozisyonu vardı. Eğer bu pozisyonlar gol olsaydı, sonuç daha farklı olacaktı. Beşiktaş karşısında galibiyeti kaçırdığımıza üzülüyorum'' dedi.



Yazıcı, ligin ikinci yarısında istikrarlı bir çıkış yakaladıklarını, bu çıkışın devam edeceğine inandığını ifade ederek, kalan 6 maçın hepsini kazanabilecek güçte olduklarını vurguladı.



''TARAFTARIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK''



Alınan sonuçların özellikle son yıllarda büyük sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlı taraftarları da oldukça mutlu ettiğini dile getiren Yazıcı, ''Türkiye'de her kulübün isteyeceği eşsiz bir taraftara sahibiz. Beşiktaş maçı öncesi bin 500 taraftar tesislerimize kadar gelerek takımımızı yolcu etti. Böyle büyük bir topluluğa da başarı yakışır. Taraftarımız her şeyin en iyisine layık. Futbol kamuoyu futbolcularımızı sahada, taraftarlarımız da tribünde dikkatle ve beğeniyle izliyor. Bu da gelecek adına beni her geçen daha da umutlandırıyor.'' diye konuştu.



KONGRE SÜRECİ



Yazıcı, ''Bazı üyelerin mahkemeye başvurarak kongre yapılmasını istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusunu ise, ''Maalesef üzülerek söylüyorum; Bursa'da başarıyı istemeyen gruplar var. Bu hep böyle olmuştur. Ben göreve geldiğimden beri hep birlik ve beraberlikten bahsettim. Başarının tüm kentin kenetlenmesiyle ortaya çıkabileceğini söyledim. Bursaspor Kulübü Başkanı olarak kimseyle de bir husumetim yok. Bu birlik ve beraberliği gerçekleştirebilirsek Bursaspor'un önünde kimse duramaz. Ancak görevde bulunduğum 1,5 yıl içinde yeterli desteği aldığım söylenemez. Eğer kongre sürecine girersek yeniden aday olup olmayacağımı lig bitmeden açıklayacağım.'' şeklinde yanıtladı.



YILMAZ: BAZEN KAZANMAK İÇİN ŞANSIN DA YANINDA OLMASI LAZIM



Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Evsel Yılmaz, ''Beşiktaş karşısında çok istekliydik ama bazen kazanmak için şansın da yanında olması lazım'' dedi.



Yılmaz, 0-0 biten maçta özellikle ilk yarıda sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını, iki toplarının direkten döndüğünü, ancak meşin yuvarlağı çerçevenin içine sokma başarısını bir türlü gösteremediklerini söyledi.



Beşiktaş'ı evinde mahkum etmeyi başardıklarını ifade eden Yılmaz, sonuca üzüldüklerini, ancak futbolcuların mücadelesinden çok memnun olduklarını ifade etti.



Yılmaz, sergilenen futbolla UEFA Kupası'na katılma yolundaki inançlarının daha da arttığını dile getirerek, ''Beşiktaş karşısında çok istekliydik ama bazen kazanmak için şansın da yanında olması lazım. Dünkü maçı kazanmayı hak ettik. Her şeye rağmen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum'' dedi.



Sercan'ın yokluğunu maçta oldukça fazla hissettiklerini anlatan Yılmaz, bir oyuncunun cezalı duruma düşmesinin bir takıma nasıl ağır bir fatura getirdiğini bu maçta gördüklerini vurguladı.



Yılmaz, UEFA Kupası'na katılma şanslarının devam ettiğini, kalan 6 maçı da kazanarak, gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.