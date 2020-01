-Yazıcı: ''Cari açık önemli bir sorun'' İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Cari açık; Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, müteşebbisinin gücü ve elbette ki büyüme trendlerini dikkate aldığımızda üstesinden gelinemeyecek bir sorun değil ama önemli bir sorun. Bunun farkındayız. Bu, her zaman gündemimizde'' dedi. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonuna (TUSKON) üye federasyonlardan Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonunun (MARİFED) 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yazıcı, en önemli sorunun cari açık olduğuna işaret etti. Yazıcı, ''Ama bilesiniz ki Cumhuriyet hükümeti, sizin yetki verdiğiniz parlamento ve iktidar, bütün süreçleri sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde yakından takip etmektedir. Takip ettiğimiz, gündem konusu yaptığımız her şeyi de çıkıp açık seçik 'Biz şunu yaptık' diyecek durumda değiliz. Ancak bu konular Bakanlar Kuruluna gelmeden önce EKK'da bütün boyutlarıyla tartışılmakta, konular belli bir çerçevede oluşturulmakta, çerçeve çizilmekte, sonra da onun tartışması Bakanlar Kurulunda yapılmakta, varılacak sonuca göre ya tasarıya dönüşür veya değilse, gündemden çıkar, böyle yolumuza devam ediyoruz'' şeklinde konuştu. Türkiye'nin en önemli sorununun cari açık olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti: ''Cari açık; Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, müteşebbisinin gücü ve elbette ki büyüme trendlerini dikkate aldığımızda üstesinden gelinemeyecek bir sorun değil ama önemli bir sorun. Bunun farkındayız. Bu, her zaman gündemimizde. Sizlerle birlikte Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza son derece inancımız var. Siz Türkiye'nin bugünü ve yarısınız. Türkiye, bugün gösterdiği bu performansı, sizin sağladığınız güven ve istikrarla sürdürüyor. Ancak o güven ve istikrarın alt bileşenleri olarak 3 başlığa son derece önem veriyoruz; sosyal güvenlik, ekonomik güvenlik, hukuksal güvenlik...''