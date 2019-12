-YAZICI: BURSA'DA ENTERESAN BİR MUHALEFET VAR KÜTAHYA (A.A) - 17.03.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Bursa'da enteresan bir muhalefet var, ellerinde olsa şampiyonluğu bile mahkemeye verecekler'' dedi. Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneğinin (DÜPÜM) düzenlediği, ''Ezber Bozanlar'' paneline katılmak üzere Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Merkez Yerleşkesi'ne helikopterle gelen Yazıcı ve Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, çoğunluğu Bursaspor forması giyen öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Daha sonra DPÜ Fen Edebiyat Fakültesine geçen Yazıcı ve Sağlam'a sevgi gösterilerinde bulunan öğrenciler, ''Büyük Başkan'', ''Adam gibi adam, Ertuğrul Sağlam'' diye slogan attı. Yazıcı, panelde yaptığı konuşmada, Bursaspor'da bundan 20 yılı aşkın süre önce de ''başkan bulunamayan bir dönemde'' başkanlık yaptığını anımsattı. Başkan bulamama zamanlarının kulüplerin kötü zamanları olduğunu belirten ve borçları az, sportif anlamda başarılı olan kulüplere herkesin başkan olmak istediğini anlatan Yazıcı, şöyle devam etti: ''Ben böyle kötü bir dönemde ilk başkanlık deneyimimi yaşadım. İkinci takımımız vardı. Bugünkü Bank Asya 1. Lig pozisyonunda bir ligdeydi. Altyapı olarak kurduğumuz ikinci takım o kadar iyi ki, şampiyonluğa gidiyoruz. Sonra şampiyon olduk. Birinci Lig'de iki Bursaspor olacaktı. Rahmetli Turgut Özal Başbakan'dı. 'Nasıl olacak?' dedi. 'Sayın Başbakanım kardeş kardeş oynayacağız' dedim. Netice itibariyle bu gerçekleşmedi ve tek takımla yolumuza devam ettik. Bu bizim gençliğe, altyapıya güvendiğimizin önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki, altyapıya bizim kadar önem varan takım sayısı nadirdir. Sonra yine bir kötü dönem geldi. Futbolcularımız paralarını alamadığı için antrenmana çıkmıyor. Geldik, ikinci defa işin başına geçtik. Düşme hattında bir Bursaspor vardı. Günü kurtarmak için değil, hedeflerine ulaşacak bir teknik direktörle anlaşmayı arzu ediyorduk ve Ertuğrul Sağlam ile biraraya geldik. Sonra şampiyonluk geldi. Bütün mesele insanların birbirine inanması, güvenmesinden geçer. Güven olmazsa başarı da olmaz. Bu güveni tesis ederek başarılı olduk.'' -SAĞLAM, ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOLU ANLATTI- Bursaspor Teknik Trektörü Ertuğrul Sağlam, Bursa'nın güzel bir şehir olduğunu, futbolu tutku halinde yaşayan, iyi günde kötü günde takımını destekleyen bir taraftar kitlesi bulunduğunu söyledi. Bursa'ya şehrin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak, başarılı olmak, 47 yıllık beklentilere karşılık verebilmek için geldiklerine işaret eden Sağlam, şöyle konuştu: ''Bu doğrultuda Başkanımızla fikirlerimiz, beklentilerimiz, hedeflerimiz örtüştü ve 3.5 yıllık mukavele yaptık. 3 yıl sonunda şampiyonluğa oynayan bir Bursaspor ortaya koymak istedik. Tabi ki şampiyonluk erken geldi ama bunun da sebepleri var. Göreve geldiğimizde insan kalitesi yüksek, profesyonelliği bilen, başarıya aç gençlerle takımımızı takviye ettik. Geldiğimizde iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi bir performans göstererek ligin son haftasına kadar Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verip 6. sırada bitirdik. Bir sonraki sezon öncesi transfer politikamızı yine genç, maliyet yüklemeyen oyunculara yöneldik. Ergiç, Turgay, Hüseyin, Zapotocny gibi oyuncuları aldık. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir ortam vardı. Bazı takımlar elindeki yıldız oyuncuları satıp ekonomilerini düzeltirken, Sercan ve Volkan gibi yetenekli oyuncularımızı satmama kararı aldık. İstanbul'da Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-1 gerideyken 3-2 kazandığımız maç, bizim için şampiyonluğun temelini atan karşılaşmaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle avantaj kaybettik ama yılmadık. Gençlerbirliği beraberliğiyle 2 puan kaybetmediğimizi, 1 puan kazandığımızı iddialı bir şekilde söyledim. Bu bizim hem şehirdeki hem kulüpteki şampiyonluğa inancımızı artırdı. Sezonun bitmesine 3 hafta kala bir karar aldık ve 'İkinci olsak bile şampiyon olmuşuz gibi kutlama yapacağız' dedik. Son maçta Fenerbahçe puan kaybetti ve Türkiye'de herkesin içine sindirdiği, Türk futbolunun tarihini değiştirerek çok önemli bir şampiyonluğa imza attık.'' Sağlam, bu sezon şampiyonluk yarışı içerisinde kalıp sezonun son haftasına kadar bu mücadeleyi devam ettireceklerini ifade etti. -''GEÇEN SENE TİMSAH YÜRÜYÜŞÜ YAPTIN MI?''- Fenerbahçeli olduğunu söyleyen ve ''Bu sezon hangi takımı favori görüyorsunuz?'' diyen öğrenciyle ilginç bir diyalog yaşayan Yazıcı'nın, ''Sen kimi görüyorsun? Geçen sene timsah yürüyüşü yaptın mı?'' demesinden sonra öğrenciler tarafından ''Büyük Başkan'' sloganı atıldı. Bursa'dan yeterli desteği almadıklarını savunan Yazıcı, şunları söyledi: ''Şampiyon olduk, Ertuğrul hocama dedim ki, 'Hocam öyle bir şey yapalım da bu şampiyonluk primini Bursa versin'. 1 lira gelmedi, futbolcularımızın primlerini kulüp olarak biz verdik. Bursa'da tüm güçler birleşip Bursaspor'a destek olsa bugün büyük diye nitelenen kulüpler böyle bir potansiyeli bulamaz. 'Meyvesi olan ağaç taşlanır' derler. Ancak her kulüpte olduğu gibi Bursa'da biraz daha fazlası var. Artık başarıyı kıskanma mı dersiniz ne derseniz deyin. Bu güne kadar Bursa'dan istenilen desteğin çok azını aldık. Bundan sonra Bursa, Bursaspor'a karşı bakış açısını daha değiştirmeli. En basit örneği, şampiyon olmuş bir kulübün formasında reklam yok. Her yere yazdık, çizdik, gittik, konuştuk. Tabi ki teklifler geldi ama küçük teklifler. Şampiyon takım için yeterli değil. Bunda bir eksiklik var. Şampiyon bir kulüp olarak maalesef bir forma reklamı bile alamadık. Ancak yolumuza devam ediyoruz, şu an için güçlüyüz, dilerim çok daha fazla güçlü oluruz.'' -''BURSASPOR KULÜBÜ 3 KEZ BASILDI''- Yazıcı, zirvede olmanın çok zor şartları bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Bursaspor Kulübü 3 kez basıldı. Hasbelkader cebinde çay parası olmayan bir kişinin şikayetine istinaden 3 defa kulüp basıldı. Bu şikayeti başka yerde birisi yapsa dikkate bile almazlar. Ancak şehir desteği maalesef yok. Şehir desteğini geçtik, bütün defterlerimiz didik didik incelendi. Hiçbir rahatsızlığımız yok. Bursa'da enteresan bir muhalefet var, ellerinde olsa şampiyonluğu bile mahkemeye verecekler. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz fedakarlıklar yaparak buradayız. 3 defa basılan bir kulüp var. Seçim dönemine girdik diye mi böyle oldu, acaba başka bir şey mi var bilmiyorum. Bundan hocamız, futbolcularımız, çalışanlarımız, hepimiz etkileniyoruz. Şimdi bu araştırmaların bir an evvel bitmesini bekliyorum. İnşallah bu son olur.'' -''FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BİZDEN DAHA AVANTAJLI''- Sağlam, bir öğrencinin Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'in formsuzluğuna ilişkin sorusu üzerine, bazı futbolcularda iniş-çıkışlar yaşanabildiğini, ikisinin de performanslarını artırmaya çalıştığını ifade etti. ''Beşiktaş'ta yeniden teknik direktörlük yapmak ister misiniz?'' sorusunu yanıtlayan Sağlam, Beşiktaş'ta futbolculuk ve teknik direktörlük olarak 8 yılının geçtiğini anımsattı. Bunun bir insan hayatı için çok önemli bir süre olduğuna dikkati çeken Sağlam, ''Beşiktaş'a çok şey borçluyum, bunu inkar edemem. Ancak şu anda Bursaspor'da olmaktan çok mutluyum. Dolayısıyla şu anda tüm enerji ve konsantrasyonumu, ligin geride kalan haftalarını nasıl geçirebileceğimiz yönünde harcıyorum. Tabi gelecekle alakalı insanın hiç planlamadığı şeyler de karşısına çıkıyor. İlerleyen dönemde ne olacağını ben de bilemiyorum'' diye konuştu. Sağlam, Bursaspor ile Beşiktaş taraftarları arasındaki gerilimi bitirme noktasında elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, sezonun bitiminden 3 hafta önce Bursa'da oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasını bunun için bir vesile olarak gördüğünü anlattı. Şampiyonluk şansıyla ilgili bir soru üzerine Sağlam, ''3 puanlı sistemde her şey olabiliyor. Trabzonspor devre arasında Fenerbahçe'den 9 puan öndeydi. Şimdi Fenerbahçe onun önüne geçti. Şu bir gerçek. Önde oldukları için bu takımlar bize göre daha avantajlı. Ancak 3 maç üst üste mağlup olamayacağını kimse iddia edemez. Her şey olabilir'' dedi.