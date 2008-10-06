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Spor

Yazıcı: Bugünblere şansla gelmedik

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı,Galatasaray'ı yenerek yollarına devam ettiklerini söyledi. Bursaspor-Galatasaray maçının, derbi maç niteliği bulunduğunu belirt

06 Ekim 2008 03:00


Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursaspor'un, bugünlere şansıyla gelmediğinin görüldüğünü söyledi.

Maçın ardından stattan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'la birlikte çıkan İbrahim Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı yenerek yollarına devam ettiklerini belirtti.

Bursaspor-Galatasaray maçının, derbi maç niteliği bulunduğunu belirten Yazıcı, ''Bursaspor'un bugünlere şansıyla gelmediğini gördük. Teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum'' dedi.

Yazıcı, Yusuf Şimşek'in performansıyla ilgili bir soru üzerine, sadece Yusuf'un değil, tüm takımın iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

İbrahim Yazıcı, teknik direktör Samet Aybaba ile ilgili yöneltilen soruya ise ''Samet Aybaba'nın her zaman arkasındayız. Çıkışımız devam edecek'' diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ise açıklamasında, ''Kötü oynadık, kaybettik'' ifadesini kullandı.

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