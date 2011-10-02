-Yazıcı: Bakanlığımız önemli bir rol üstlendi ERZURUM (A.A) - 02.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,''Yeniden yapılanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ülkemizin bu büyük yürüyüşünde çok önemli bir rol üstlenmiştir" dedi. Anadolu Ajansı'na özel röportaj veren Yazıcı, ekonomik gelişmeler, yeniden yapılanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları, gümrük ve sınır kapılarındaki çalışmalar, yeni hal kanunu, lisanslı depoculuk, perakende sektörü ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yazıcı'ya sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle: SORU: ''Gelecek için beklentiniz'' CEVAP: ''Bizim beklentimiz, önümüzdeki süreçte 3. çeyrekte ve 4. çeyrekteki rakamlarla birlikte Türkiye'nin 2011 yılında da ortalama yüzde 7 civarında bir büyüme rakamını yakalamış olmasıdır. Önümüzdeki süreçte cari açıkla mücadele edeceğiz. İthalatı azaltan, ihracatı arttıran, yabancı sermayeyi adeta Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıtan bir teşvik sistemi yapacağız. Orta vadeli program çalışmalarını, bütçe çalışmalarıyla birlikte neticelendirmek istiyoruz. Böylece orta vadeli program ile bütçe hedeflerinin uyum içinde olmasını sağlamış olacağız. 2012 yılıyla ilgili hedefleri de orta vadeli programda bu çerçevede ele alacağız. Ama IMF'nin öngördüğü gibi Türkiye ekonomisinin 2012 yılında yüzde 2,5'lik büyüme şeklinde değil, çok daha yüksek bir büyüme ile yoluna devam edeceğine inanıyorum.'' -Bakanlığın yeniden yapılanması- SORU: ''Yeniden yapılanan bir bakanlık ve ekonomiyle birlikte gündemdeki gümrük ve sınır kapıları. Neler yapıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir?'' CEVAP: ''Yeniden yapılanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız da ülkemizin bu büyük yürüyüşünde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Bu yeni yapılanma; önümüzdeki dönemde gümrüklerde, ticarette çok daha hızlı bir gelişme olacağının açık bir göstergesidir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kalkınmasını hızlandırmak için altyapı çalışmaları dahil olmak üzere, yatırımlarımız ve idaremizi güçlendirici faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu çerçevede özellikle sınır kapıları olmak üzere ticaretin geliştirilmesi ve daha kolay hale getirilmesi amacıyla gümrük idarelerini daha modern bir yapıya kavuşturacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Gümrük kapılarımızı yenilemek ve potansiyelini arttırmak üzere en verimli uygulama olan; Yap-İşlet-Devret modeline önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.'' -Altyapı çalışmaları ve yeni personel alımı- Bakan Yazıcı, gümrük kapılarıyla ilgili altyapı çalışmaları ve yeni personel alımına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi: ''2011 yılında toplam 5 bin kadro ve açıktan atama izni çerçevesinde personel alımı işlemleri devam etmektedir. Bu yıl içinde bin 400 yeni personel alınmış, yıl sonuna kadar ise 800 boş kadro için personel alımı yapılacaktır.'' SORU: ''Gümrük ve Ticaret Konseyi ne iş yapacak, ne zaman faaliyete geçecek?'' CEVAP: ''Bakanlığımızın gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde görev yapacak 'Gümrük ve Ticaret Konseyi' yakın bir zamanda hayata geçirilecektir. Konseyin oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları için yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Konseyin; tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeten, katılımcılığa ve ortak akla dayanan, uzlaşmayı esas alan, esnek ve hızlı karar alabilen, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen, tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum ve danışma organı olmasını hedefliyoruz. Konseyin kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının birikim ve deneyim sahibi temsilcilerinden oluşturulmasına önem veriyoruz. Bu arada, Yüce Meclisimizde mutabakatla kabul edilerek yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Getirdiği yenilikler ve düzenlemeler çerçevesinde devrim niteliğinde sayılacak Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde; yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi kayıt dışılığın önlenmesi şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi birçok hususa önemli katkı ve imkan sağlayacaktır. Böylece; ticari hayatta güven ortamı tesis edilecek, ulusal ve uluslararası yatırımcılar için uygun yatırım ortamı oluşturulacak, girişimciliğin önü açılacaktır.'' -Gümrük ve Ticaret Konseyi- SORU: ''Gümrük ve Ticaret Konseyi ne iş yapacak, ne zaman faaliyete geçecek?'' CEVAP: ''Bakanlığımızın gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde görev yapacak 'Gümrük ve Ticaret Konseyi' yakın bir zamanda hayata geçirilecektir. Konseyin oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları için yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Konseyin; tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeten, katılımcılığa ve ortak akla dayanan, uzlaşmayı esas alan, esnek ve hızlı karar alabilen, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen, tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum ve danışma organı olmasını hedefliyoruz. Konseyin kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının birikim ve deneyim sahibi temsilcilerinden oluşturulmasına önem veriyoruz. Bu arada, Yüce Meclisimizde mutabakatla kabul edilerek yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Getirdiği yenilikler ve düzenlemeler çerçevesinde devrim niteliğinde sayılacak Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde; yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi kayıt dışılığın önlenmesi şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi birçok hususa önemli katkı ve imkan sağlayacaktır. Böylece; ticari hayatta güven ortamı tesis edilecek, ulusal ve uluslararası yatırımcılar için uygun yatırım ortamı oluşturulacak, girişimciliğin önü açılacaktır.''