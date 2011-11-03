-Yazıcı: 9 ayda 9 bin 518 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi TBMM (A.A) - 03.11.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'' çerçevesinde, bu yılın 9 ayında 222 olayda 22,7 milyon TL değerinde 9 bin 518 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi. Yazıcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, Bakanlığının 2012 yılı bütçesini sundu. Yeni yapılandırılan Bakanlığın görevleri hakkında bilgi veren Yazıcı, bunlar arasında gümrük politikasını belirlemek ve uygulamak, özellikle gümrük rejimleri, gümrük vergilerinin tahsili işlemlerini yürütmek, kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmanın da yer aldığını anlattı. Türkiye'de 24 kara, 7 demiryolu, 54 deniz ve 47 hava olmak üzere toplam 132 sınır kapısını kapsayan 143 gümrük idaresi bulunduğunu belirten Yazıcı, Bakanlığın insan kaynağının hem nitelik hem de nicelik olarak iyileştirilmesi kapsamında önemli adımlar atıldığını ifade etti. Yazıcı, bu yıl başından bugüne kadar bin 400 personelin açıktan atama işlemlerinin tamamlandığını, yine bu yılın sonuna kadar yaklaşık 800 yeni personel alınmasının planlandığını söyledi. Bu yılın Ocak-Eylül periyotunda gümrük kapılarında 1 milyon 624 bin beyanname ile 181,6 milyar dolarlık ithalat, 1 milyon 934 bin beyanname ile 99,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Yazıcı, yine aynı dönemde 69 milyon 600 bin 922 yolcunun giriş-çıkış yaptığını açıkladı. Gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması amacıyla Gümrük ve Ticaret Konseyi oluşturulduğunu anlatan Yazıcı, gümrük kapılarının da yenilendiğini söyledi. Nusaybin Gümrük Kapısı'nın inşaat çalışmalarının sürdüğünü, Gürcistan ile Çıldır-Aktaş, İran ile Van-Kapıköy ve Iğdır-Dilucu sınır kapıları konusunda anlaşmalar imzalandığını ifade eden Yazıcı, Habur sınır kapısında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ikinci bir köprü yapılmasının planlandığını bildirdi. -Kaçakçılık- Kaçakçılıkla mücadele konusunda teknolojik altyapının güçlendirildiğini belirten Yazıcı, ''Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'' hazırlandığını ifade etti. Bu plan çerçevesinde, bu yılın 9 ayında 222 olayda 22,7 milyon TL değerinde 9 bin 518 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı. Hayati Yazıcı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde 1,8 milyon TL değerinde 555 bin 850 paket sigara, 24 bin 750 TL değerinde 2,5 ton kaçak çay ele geçirildiğini bildirdi. Yazıcı, ayrıca, Türkiye'de ilk defa ele geçirilen mevzuatta uyuşturucu madde olarak tanımlanmamış olan ''Khat'' bitkisi ile sentetik esrar olarak tanımlanan ''Bonzai'' adlı maddenin ilgili kanuna ilave edilerek yasaklı maddeler arasında yer almalarının sağlandığını söyledi.