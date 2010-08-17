-YAZICI: "LİGE 3 PUANLA BAŞLAMAK GÜZEL"' BURSA (A.A) - 16.08.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, lige Konyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanla başlamanın kendileri açısından güzel olduğunu söyledi. Yazıcı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başı maçların hep zorlu geçtiğini, buna karşın lige iyi başlangıç yaptıklarını kaydetti. Taraftarların her zaman olduğu gibi statta çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Yazıcı, ''Lige 3 puanla başlamak güzel. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız'' dedi. Yazıcı, Şampiyonlar Ligi maçlarının anımsatılması üzerine, ''Çok önemli maçlar bizi bekliyor. Sadece bizi değil tüm Türkiye'yi önemli maçlar bekliyor'' değerlendirmesinde bulundu. Forma göğüs reklamı ile ilgili bir soru üzerine Yazıcı, ''Bu sadece Bursaspor'un sorunu değil. Bunun üzerinde tüm Türkiye düşünmeli'' yanıtını verdi. Yazıcı, ''Transferi bitirdiniz mi?'' sorusunu ise, ''Transferi bitirdim diyen doğru söylemiş olmaz. Transfer Süper Lig'deki tüm takımları için son dakikaya kadar devam eder'' diye cevapladı.