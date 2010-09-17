-YAZICI "İZMİR'E DAHA FAZLA GELECEĞİZ" İZMİR (A.A) - 17.09.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İzmir'e bundan sonra daha sık geleceklerini belirterek, "Çünkü referandum sonuçları gösteriyor ki, İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız bizim yaptıklarımızı bilmiyorlar" diye konuştu. Bakan Yazıcı, İzmir temasları kapsamında Vali Cahit Kıraç ile birlikte İzmir Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünü ziyaret etti. Başmüdürlük binası önünde işlem için bekleyen vatandaşlarla konuşan Bakan Yazıcı, daha sonra işlemlerin yapıldığı salona girerek, incelemelerde bulundu. İzmir Gümrükler Başmüdürü Nazım Bütün'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Yazıcı, daha sonra yetkililerle toplantı yaptı, bazı yerel basın organlarını ziyaret etti. Bakan Yazıcı daha sonra Ak Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, İzmir'in imkanlarının artırılması ve uluslararası kongre yapılmasına imkan verecek yatırımlar konusunda daha fazla imkan tanıyacaklarını ifade eden Yazıcı, referandum sonuçları sonrası İzmir'e daha sık gelme kararı aldıklarını kaydetti. Yazıcı, ''Herhalde bundan sonra İzmir'e daha fazla geleceğiz, çünkü referandum sonuçları gösteriyor ki İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız bizim yaptıklarımızı bilmiyorlar. Bunları daha çok anlatmak, belki daha çok birlikte sosyal ortamlarda görüşme, konuşma ihtiyacı var. İnşallah bu çerçevede daha fazla geleceğimiz illerden birisi olacak'' dedi. Bir gazetecinin ''Referandumda İzmir'den alınan sonuç memnun etmedi mi ?'' sorusuna ise Bakan Yazıcı, ''Kıyaslama yaptığınız zaman daha önceki seçimlere göre daha düşük olduğu söylenemez. Ama 26 maddelik değişikliği İzmirli kardeşlerimize anlatamadık mı, yanlış bir şey mi vardı ? Çocuklara, kadınlara, engellilere pozitif ayrımcılık getiren düzenlemeye kim hayır diyebilir. Niye buna İzmir'in çoğunluğu hayır demiş. Bunları anlatmak lazım. Biz ayrımcı değiliz. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi demiyoruz, Türkiye diyoruz. İnsanlar arasında ayrım yapmadan hizmet yapıyoruz. Felsefi düşüncesi, etnik mensubiyeti, mezhebi bakımından kimse için ayrım yapmıyoruz. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla yönetiyoruz. Bunlar yanlış mı anlaşıldı acaba İzmirli'nin çoğunluğu tarafından. Bunları öğrenmek için yanlış anlaşılma varsa, düzeltmek için daha fazla geleceğiz. Anlaşılmamış ya da yanlış anlaşılmış olmak insanın hoşuna gitmez, böyle bir durum varsa bunu izah etmek için daha çok çalışacağız.''