Yazı krem sürerek geçirin, 10 bin euro kazanın

T24-



İki "güneş kremci" 10 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında 30 bin güneş kremi numunesi tatilcilere sürülecek.



Mesai saatleri 09.00 ve 17.00 arası. En uygun adayların genç, iyi görünümlü ve biraz da tıp bilgisine sahip olmaları bekleniyor.



Adaylar aynı zamanda neşeli olup, plaj aktiviteleri organize etmeyi bilmeli.



Güneş yağı sürülecek kişiler arasında öncelik çocuklarda. Ancak, iş ilanında "güzel ve yakışıklı genç erkek ve kadınların sırtları ve kollarına güneş kremi sürmeyi teklif etmenizi de hiçbir şey engellemiyor" ifadesi de yer alıyor.



BAŞVURULAR BU AKŞAM BAŞLIYOR



Adaylar az da olsa Fransızca bilmeli ancak Fransız olmak zorunda değiller.



Ayrıntılar www.lejobdelete internet sitesinden takip edilebilir. İlgilenenlerin 26 Mayıs'a kadar özgeçmişleriyle birlikte 45 saniyelik bir video göndermeleri gerekiyor. Başvurular bu akşam başlıyor.



Benzer bir yönteme Avustralya'nın Queensland eyaleti tarafından başvurulmuştu. Bir adada beş ay boyunca bekçilik yapmayı kapsayan "dünyanın en iyi işi"ni bir İngiliz kazanmıştı.