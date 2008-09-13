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Politika

'Yazdıran da söyleten de şerefsiz'

Hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yapan Başbakanlık Sözcüsü Beki, Kanal 7'nin sadece çalışanı olduğunu belirterek, “Bunu başka bir şeymiş gib

13 Eylül 2008 03:00

Başbakanlık Sözcüsü Akif Beki, bir gazetede hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak, ''Yeni Dünya İletişim A.Ş, Kanal 7 markasının sahibi olan şirkettir. Ben, ne bu şirkette ne de başka herhangi bir şirketin üyesi değil, sigortalı profesyonel çalışanı idim'' dedi.

Beki, ''Almanya'da Deniz Feneri e.V davasında yargılanan bir sanığın çekmecesinde, Yeni Dünya İletişim A.Ş'nin üyesi olduğuna dair bir belge çıktığına'' ilişkin iddiaların sorulması üzerine, ''Evet. Cumhuriyet Gazetesi'nden Hikmet Çetinkaya'nın yazısında var. Belge dedikleri, benim bir dönem Kanal 7 Ankara temsilcisi olduğumu söyleyen bir not. Bunu duymayan kalmış mıydı? Ama tuhaf olan sanki bunun büyük bir sırmış gibi gösterilmesidir'' dedi.

''Yeni Dünya İletişim A.Ş ile ilişkiniz var mı?'' sorusuna ise Beki, ''Yeni Dünya İletişim A.Ş, Kanal 7 markasının sahibi olan şirkettir. Ben, ne bu şirkette ne de başka herhangi bir şirketin üyesi değil, sigortalı profesyonel çalışanı idim. 'Yeni Dünya A.Ş' demek, 'Kanal 7' demektir. Bunu başka bir şeymiş gibi yazan da yazdıran da söyleyen de söyleten de şerefsizdir'' yanıtını verdi.

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