Yazarların tütün endüstrisiyle bağlantısı ortaya çıktı; "Sigara içenlerin Koronavirüs'e yakalanma riski daha düşük" diyen makale geri çekildi

Sigara içenlerin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanma riskini yüzde 23 daha düşük olarak gösteren bir bilimsel makale, hazırlayanların tütün endüstrisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine geri çekildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü sigara içenlerin Koronavirüs'ü daha ağır geçirme riski taşıdığını savunurken geçen yıl temmuz ayında European Respiratory Journal'da yayımlanan bir makale, "sigara tüketiminin Covid-19'u ağır geçmekle bağlantısının tespit edilemediğini" ve kullananların hastalığa yakalanma riskinin düştüğünü iddia etmişti. Söz konusu makale, çok sayıda haber sitesi tarafından paylaşılmıştı.

European Respiratory Journal dergisinin son sayısında, makalenin geri çekildiği duyuruldu ve hazırlayanlardan ikisinin tütün endüstrisiyle bağlantısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Makaleyi yazanlardan Jose M. Mier'in o dönem ve şimdi tütün endüstrisinde danışman olarak çalıştığını ve Konstantinos Poulas'ın da o dönem Yunanistan merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan NOSMOKE'de araştırmacı olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Derginin editörleri söz konusu makalede herhangi bir bilimsel hata olmadığını ancak iki yazarın bağlantılarını açık bir şekilde belirtmemesinin çıkar çatışması yarattığını belirtti.