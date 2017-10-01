Yazarlar Selahattin Demirtaş'ın öykülerini okudu

HDP Şişli İlçe örgütünce gerçekleştirilen edebiyat ve dayanışma buluşmasında, HDP'nin tutuklu eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş'ın öyküleri yazarlar tarafından Nostalji Cafe'de okundu.

Buluşmaya çok sayıda okur katıldı.

Sema Kaygusuz 'Seher' isimli öyküyü okumaya başlamadan önce bu buluşmanın bir dayanışma toplantısı olduğuna dikkati çekti. Murat Uyurkulak, Seray Şahiner, Jaklin Çelik, Pakrat Estukyan, Ahmet Tulgar ve Ayşegül Tözeren, Demirtaş'ın kitabından okuduğu öyküler izleyicilerin alkışlarıyla sonlandı.

Etkinliğin başında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı de okundu:

"Merhaba değerli dostlar, sevgili arkadaşlar;

Eminim şu anda sıcak bir ortamın güzelliğini hep birlikte var etmiş durumdasınız. Ben de bu sıcaklığı yüreğimde hissediyorum. Şişli ilçe örgütümüze, bütün katılımcılara teşekkürlerimi, selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

İnanmanızı isterim ki, mütevazilik olsun diye belirtmiyorum, kendimi asla edebiyatçı gibi görmüyorum. Bu mecrada yüreğini ortaya koyan onca değerli edebiyatçının varlığı beni bundan alıkoyuyor.

Oradalarsa eğer edebiyatın onurlu yüzlerine; Ahmet'e, Ayşegül'e, Jaklin'e, Murat'a, Pakrat'a, Sema'ya, Seray'a sevgilerimi, kucak kucak özlemlerimi gönderiyorum. (Katılımından bilgim olmayan dostlar varsa ismen anmadığım için bağışlasınlar lütfen.) Hepiniz iyi ki varsınız dostlarım.

Bizi biz eden bu amansız sevdanın daim olmasını diliyor, mutlaka kazanacağız diyorum.

Dostlukla..."