CHP'nin çarşaf açılımına yazarlar ne diyor?



Oktay Ekşi (Hürriyet): “Baykal kolaycılığa kaçıyor”



Aklı olan hiç kimse “aslı” orada iken “taklit” mala itibar etmez. O nedenle CHP seçim kazanmak için AKP’ye benzeyeceğine, laiklik ilkesinden ödün vermeden çarşaflılar dahil toplumun geniş kesiminin desteğini kazanacak politika üretmeyi öğrenmelidir. Bu zor geldiği için kolaycılığa kaçmak ne CHP’yi iflah eder ne de Baykal’ı.



Fehmi Koru (Yeni Şafak): ‘Tesadüf mü zihinleri karıştırmak mı?’



AKP’nin devletçi bir görünüme büründüğü iddialarına maruz kaldığı bir dönemde CHP de kendisini millete daha sempatik gelecek bir yerde konuşlandırıyor. Tesadüf mü acaba bu? Yoksa birini devletle tanıştırıp kimyasını bozan irade, diğerini karşı çıktığı değerlerle mi tanıştırıyor? ’Devlet-millet’ çelişkisinde rolleri değiştirmekle amaçlanan zihin karıştırmak mı?



Hüseyin Gülerce (Zaman): “Baykal’ın tutumunu takdir etmeli”



Akıl kimin aklıysa bin yaşasın. Çünkü CHP yönetiminin kültürel muhafazakârlığı siyaseten kendi dışındaki partilere mahkûm eden katılığını aşmanın yolu budur. Kutuplaşmanın önünü yine milletimizin feraseti kesecek demek ki... Baykal’ın tutumunu da destekle-mek lazım. Siyasetin kavga sebebi olmaktan çıkarılması için konuya hüsnü zanla yaklaşmak gerekiyor.



Ahmet Kekeç (Star): “Bırakın Allah aşkına oy istiyor”



Bazıları Baykal’ın ’çarşaf açılımı’nı önemseyebilir ama ben hiç ciddiye almıyorum. Bir de başımıza ’çarşaf açılımı’ nitelemesi çıktı, iyi mi? Sanki Baykal, bazı kisvelere kamusal alanda özgürlük tanıyan bir önermede bulunmuş gibi. Hemen heyecana kapılmayın. Baykal herhangi bir ’iyileştirme ’vaadetmiyor. Sadece çarşaflılardan ve başörtülülerden oy istiyor.

