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Yazarlar İmamın Ordusu baskınlarına öfkeli: Hepimizi sildiler

İmamın Ordusu kitabının nüshalarına el koymak için Radikal gazetesine yapılan polis baskınları büyük tepki topladı.

26 Mart 2011 02:00

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın kaleme aldığı İmamın Ordusu kitabının nüshalarına el koymak için yayınevine ve Radikal gazetesine yapılan polis baskınları, köşe yazarlarından büyük tepki topladı.

İşte gazetelerden derlenen (25 Mart 2011) yazılar:
 




Dün ne oldu?

Eyüp Can/ Radikal 

Arama yok…
İnceleme yok…
Basılma yok…
Peki ne var?
2011 yılında savcı kararıyla bir yayınevinde,
bir ofiste, bir evde ve bir gazetede
‘basılmamış bir kitap avı’ var…
Dijital çağda basılmamış bir kitaba mahkeme kararıyla yasak var...
Başka söze gerek yok!

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Dün hepimizi sildiler!

Erdal Güven/ Radikal 

Ahmet’in kitabını silenler, daha doğrusu o polislere bu talimatı verenler de hepimizin bilgisayarına girdi, hepimizin kitabını aldı gitti aslında.

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Darbe gibi bir şey!

Ahmet Hakan/ Hürriyet

Hep birlikte “İmamın Ordusu” adlı kitabı yayınlama işine girişelim.
Savcılardan kaçırılabilmiş bir metni kitaplaştıralım.
Şöyle bin imzalı bir kitap...
Hepimizi toplayıp Silivri’ye götürecek değiller ya...

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Hoşgeldin Abdülhamit 

Altan Öymen/ Radikal

Yayımlanmamış kitabı önleme gayreti, II. Abdülhamit Han'ın sansürlü basın rejimini hatırlatıyor. Ama bugünküler o yetkiyi nereden alıyor? Hangi kanundan?

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12 Eylül şiiri bugüne dayanırsa

Ertuğrul Özkök/ Hürriyet

Basılmamış kitaplara bile el konduğuna göre, galiba yakında hepimiz birer kitabı ezberlemeye başlayacağız.

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İthaki

Melih Aşık/ Milliyet

Matbaa 1450 yılında Johan Gutenberg tarafından icat edilmiş 2011 yılında İstanbul’da polisler tarafından basılmıştır!..

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Ergenekon’un gerçekten düşmana ihtiyacı yok!

İsmet Berkan/ Hürriyet

Neden ülkemize ifade özgürlüğü bir türlü tam olarak gelmez, tam geldi sanırız yeni yeni kısıtlama biçimleri icat eder savcılarımız/mahkemelerimiz?

Neden bazı düşünceleri sadece ayıplamakla yetinmeyiz de, o düşünceye sahip insanları şu veya bu yolla hapse atmadıkça içimiz rahat etmez?

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Yazıklar olsun!

Güngör Mengi/ Vatan


Bizdeki örnek (Hitler ve Mussolini faşizminden) daha berbat!..

Çünkü basılmamış bir kitabın taslak hali yazarı bir yana kopyasını elinde bulunduranları bile hedef yapıyor.

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Ahmet Şık'ın kitabı 'örgütsel doküman mı?..'

Reha Muhtar/ Vatan


Diyelim ki Ahmet Şık, kitabı Soner Yalçın’ın eleştirileri, önerileri, hatta istekleriyle yazıyordu...

Bir insanın, o sırada hakkında herhangi bir suçlama bulunmayan tamamen özgür bir kişinin telkinleriyle, istekleriyle, eleştirileriyle ve hatta yönlendirmeleriyle hareket etmesi “suç mudur?.."

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Açmazın alameti bir gündem!

İhsan Çaralan/Evrensel

Bu, Türkiye’nin tarihinde bir ilktir! Belki buna yakın bir örnek uygulama da 12 Eylül cuntacılarının, tüm demokratik hakları ve özgürlükleri açıkça yasakladıkları günlerde, “Yorgun Savaşçı” filminin henüz vizyona girmeden kopyalarıyla birlikte yaktırmaları, AKP’nin “ileri demokrasi” örneği ile kıyaslanabilir.

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Şık'ın basılmamış kitabıyla işlediği suç!

Ali Bayramoğlu/Yeni Şafak


Metropoll'ün yaptığı son siyasal durum araştırmasında ortaya çıkan şu bulgunun altını özellikle çizmek gerekiyor:

"Bu davaların hakkaniyetle yürüdüğüne inananların oranı (%32), inanmayanların oranından (%46) daha düşüktür. AK Partili seçmenlerin de %27'si bu davaların hakkaniyetle yürümediği şeklinde bir inanca sahiptir..."

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Sonunda bir kitabı da tutukladılar!

Mehmet Y. Yılmaz/Milliyet

Öyle görünüyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yakında Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerinden başka hiçbir davaya bakamaz hale gelecek!

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Yaksaydınız!

Umur Talu/HaberTürk


Polis ve Savcılık "silah" arıyor.

"Silah", bir kitap.


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Ben iyice korktum

Oray Eğin/Akşam

'Hocaefendi' sürekli eğitimin, okumanın önemini vurgulamıyor muydu? Kendi öğrencileri ise yayımlanmamış kitaplara bile düşman şimdi.

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