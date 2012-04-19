Yazarlar Galatasaray'ı şampiyon ilan etti

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi spor yazarları, Galatasaray'ın kazanması durumunda şampiyon olacağı konusunda birleşti.

İşte yazarların Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi görüşleri şöyle:

RIDVAN DİLMEN: Beraberlikte bile yüzde 70 G.Saray

Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan görüntüde büyük bir avantajı elinde bulunduran G.Saray bence şampiyonluğun yüzde 70 favorisi. Eğer pazar günü Türk Telekom Arena’da oynanacak derbide G.Saray, F.Bahçe’yi yenerse bu oran yüzde 90’a çıkar.

Ezeli rakiplerin mücadelesinde galip çıkmaz ve takımlar puanlar paylaşırsa da G.Saray yüzde 70 şampiyonluğun favorisi. Ancak F.Bahçe normal sezonun ilk yarısında 3-1 kaybettiği TT Arena’da bu kez kazanırsa ise iki takım şampiyonluk şansı yüzde 50’ye 50 eşitlenir.



TAYFUN BAYINDIR: Kazanırsa zaferi kutlu olsun

Önce durum tespitimi yapayım; F.BAHÇE mutlak kazanmak zorunda. 5 puanlık fark bunu gerektiriyor. O nedenle hata yapmaya çok müsait olacaklar. G.Saray’a gelince, beraberlik bile sarı-kırmızılıların yolu yarılamasına yetecek. Kazanırlarsa zaten söyleyecek tek söz “G.Saray’ın şampiyonluğu kutlu olsun” olmalıdır.

Yorumum ise şöyle: Şampiyonluğu direkt etkileyecek bu karşılaşmanın bir derbi olduğunu asla unutmamak gerekir. Ülkemizde garip ama gerçek diyebileceğimiz bir yaşanmışlık var. Bir çok futbolcunun derbi motivasyonu şampiyonluk motivasyonunun öne geçiyor. Pazar günü de böyle bir durumla karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım. O nedenledir ki, nasıl G.Saray Saracoğlu’nda 2-0 geriden gelip F.Bahçe’yi elinden kaçırdıysa benzer bir durum F.Bahçe için TT Arena’da da olabilir



GÜNTEKİN ONAY: Fener yenilirse % 90 şampiyon

Galatasaray Arena’da F.Bahçe’yi yenerse %90 şampiyon olur. Zaten oynayacağı 2 Trabzon maçında birini kazanması ve kalan maçlarda 1 tane beraberlik alması matematiksel olarak ipi göğüsleyeceği anlamına geliyor. Ortaya böyle bir tablo çıkarsa F.Bahçe her maçtan 3 puanla ayrılsa bile 8 puanlık fark kapanmaz. Zaten şartlar böyle gelişirse sarı-lacivertliler demoralize olur.

Şayet maç berabere biterse G.Saray aradaki farkı korumuş olur ama iç saha avantajını rakibine kaptırmış olur. Eğer Trabzon maçından 1’ini de kaybederse G.Saray, Kadıköy’e tedirgin gider. Bence TT Arena’dan alınacak beraberlik G.Saray’ı hedefe bir adım daha yaklaştırır.



ÖMER GÜVENÇ: 3 puanı alırsa mutlu son yakın

Süper Final’de ilk maçını kazanan G.Saray yine pazar günü çok önemli bir rakiple karşı karşıya gelecek. En büyük avantajlarından birisi kendi taraftarları önünde oynayacak olması. G.Saray’ın en belirgin özelliği rakip kim olursa olsun strese girmemesi, paniğe kapılmaması. Bunu Beşiktaş karşısında iyi bir şekilde gösterdi.

Beşiktaş'ı deplasmanda yenen ve bu galibiyetle kendine olan güvenini daha da arttıran G.Saray bence F.Bahçe maçının da favorisi. Ancak G.Saray, Türk Telekom Arena’da kaybederse çok şeylerin değişeceğinin bilincinde olan F.Bahçe’nin G.Saray’a kolay teslim olacağını düşünüyorum. Eğer G.Saray bu maçı kazanırsa %80 şampiyon olur.



KADİR ÇETİNÇALI: Aslan işi bitirir

Galatasaray, F.Bahçe’yi yenerse bu işi kimseye bırakmaz. Kalan 4 maçta alınacak 1 galibiyet bile şampiyonluğa yeteli olabilir. Kaldı ki F.Bahçe’nin de kalan 4 maçın tamamını kazanacağını iddia etmek zor. İlk haftadan çıkan görüntüye göre G.Saray Arena’da Beşiktaş’ı ve Trabzon’u da rahatlıkla geçebilir. . G.Saray evinde 3 puanı alırsa %99 şampiyon olur, F.Bahçe de 2.’liği kimseye bırakmaz.

Beraberlikte heyecan devam eder. Ancak 5 puanlık farka göre avantajlı olan G.Saray’dır.