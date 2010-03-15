'Yazarlar bir şirketle bağlantılı ise dipnot belirtsin'

T24 - SPK Başkanı Vedat Akgiray, "Portföyü olan gazeteciler" polemiği için,"ABD son 4-5 yıldır bu işe kafa yoruyor. Örneğin, siz bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak yorum yazıyorsanız bu sıfatınız yazınızın sonunda dipnotta belirtilir. Bu tip örnekleri biz de uygulayabiliriz... Ekonomi basını sorunu kendi içinde halledebilmeli" dedi.





Ekonomi basını birkaç haftadır 'Portföyü olan gazeteciler'i ya da yaygın deyimiyle medyadaki 'Çürük elmalar'ı tartışıyor. Bazı gazeteciler, Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) göreve çağırarak portföyü olan gazetecilerin açıklanmasını önerdi. Konu ekonominin bir numarasının da gündemine girdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bir toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yazarken, çizerken hangi şapkayla yazıyoruz? Akademisyen, gazeteci, şirket ortağı, banka danışmanı, banka yönetim kurulu üyesi, yatırımcı...? Bugünlerde Vedat Bey, SPK bunun üzerinde kafa yormaya başladı" dedi. Herkes SPK'yı göreve çağırırken biz de SPK'ya hangi önlemleri düşündüklerini sorduk. Sabah gazetesinde verdiği beyanatta, Başkan Vedat Akgiray, öncelikle medyaya çok hassas yaklaşılması gerektiğini vurguladı. "Türkiye'de medyanın kamuoyu üzerindeki etkisi çok fazla. Bu nedenle de çok önemli. Ama devlet müdahalesi hassas bir konu. Medya bazı sorunlarını kendi içinde halledebilmeli. Ekonomi basını da öyle" diyen Akgiray, SPK'nın bu noktada medyaya çoğunlukla tavsiyelerde bulunabileceğini söyledi.





Finansta kurallar ayrı olmalı



Ekonomi basınını diğer medya mensuplarından ayıran Akgiray, bu alanda kuralların farklı olması gerektiğini vurguladı. Akgiray, "Finans medyası biraz farklı. Orada kuralların biraz farklı olması gerekiyor. Eğer Wall Street Journal'da bir gazetecinin hisse senedi alıp sattığı ortaya çıkarsa adamı anında kapı dışarı ederler. Bunu burada yapabilmeli. Eğer biri, gazetede, dergide, televizyonda yorum yapıp, 'Şu hisse senedini al, cazip' diyorsa ve o hisselerden kendisinde de varsa oraya biz bakarız" dedi.





'Yazarın sıfatı dipnotla belirtilsin'



Kendisini doğrudan ilgilendiren ekonomi medyasına da çoğunlukla tavsiye de bulunabilecelerini belirten SPK Başkanı Akgiray "Ekonomi basınına ne tür tavsiyelerde bulunmayı düşünüyorsunuz" şeklindeki sorumuzu ise Batı medyasından verdiği somut bir örnekle açıkladı: "ABD son 4-5 yıldır bu işe kafa yoruyor. Örneğin, siz bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak yorum yazıyorsanız bu sıfatınız yazınızın sonunda dipnotta belirtilir. Bu tip örnekleri biz de uygulayabiliriz". Akgiray, portföy sahibi gazetecilerin isimlerini açıklamayı düşünmediklerini belirtirken, bu konuda bazı tespitleri yapmanın da imkansız olduğuna dikkat çekiyor.







