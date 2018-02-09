Yazarı, dolandırıcılıktan tutuklanan Milat gazetesi: Tek kelimeyle şerefsizlik

"Kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp insanları dolandırdığı" suçlamasıyla tutuklanan TRT programcısı ve Milat yazarı Erdal Sağlam hakkında, gazetesinden açıklama yapıldı. Milat'ın birinci sayfasında yer alan açıklamada, "Gazetemizin ‘dolandırıcılık’ gibi ağır bir ithamla isminin zikredilmesi tek kelimeyle şerefsizliktir" dendi.

Milat gazetesi'ndeki yazı şöyle:

“Yargıya intikal etmiş bir olayla ilgili gazetemize bile bilgilendirme yapılmamışken, gayri milli bir odağın köpürttüğü iddialara, kendi mahallemizden de birilerinin fitne ateşi taşıması bizleri üzmüştür.

Milat Medya Grubu olarak ilk günden ilan ettiğimiz gibi biz ‘İslamcı’ değil, MÜSLÜMANIZ. Müslüman olmak canınızı acıtsa da Hakk’ı savunmaktır, savunabilmektir.

Canınızı acıtsa da, Sırf ‘bizdendir’ diye yanlış yapan bir kişiyi savunmayız.

Suçu ve hatası neyse onu yazabilmektir erdemli olan.

Ancak tek derdi ‘Müslüman düşmanlığı’ olan birilerinin iddialarına da peşinen inanmayız. Hele buradan Milat gibi hiçbir ikircikli ilişkisi olmayan ve sadece bir avuç idealist insanın bir araya gelerek dava aşkıyla çıkardığı bir gazetenin ‘dolandırıcılık’ gibi ağır bir ithamla isminin zikredilmesi tek kelimeyle ŞEREFSİZLİKTİR. Bu alçaklığı yapanlardan yargı önünde hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” denilen başyazıda “Unutmayın! Bizim abdestimizden çok şükür şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Bu ilkeyi ortaya koyduktan sonra gelelim Erdal Şimşek meselesine. Bir odak tarafından ısrarla gündeme getirilen ‘Dolandırıcılık’ iddiaları, polis ve mahkemedeki ifadelerine yeni ulaştığımız Erdal Şimşek’in ifadeleriyle karşılaştırıldığında en küçük benzerlik bulunmamaktadır. Gazetemizin avukatları, konuyu an be an takip etmektedir. İddiaların yanlış olduğuna inanıyoruz, daha net bir ifade ile inanmak istiyoruz. Velev ki iddialar doğru ise bile bir kişi üzerinden tüm İslami camiaya ‘dolandırıcılık’ yaftası yapıştırılmasına asla müsaade etmeyiz

Gayri milli medyanın, bir kişinin işleyip işlemediği henüz hukuken netleşmemiş bir iddiayla ilgili milli ve yerli medyayı suçlamasını anlıyoruz ancak ‘içimizdeki komplekslileri’ anlayamadık.

28 Şubat sürecinden bu yana omuz omuza mücadele ettiğimiz, günde beş kez aynı kıbleye yöneldiğimiz camiadaki bazı ‘dostlarımızın’, sorup soruşturmadan, bizi bir defa bile arama zahmeti göstermeden yürütülen bu karalama kampanyasına mal bulmuş mağribi gibi sarılmasını da ‘not’ ettik!

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargıda olan bu konuyla ilgili tüm gerçekleri, çarpıtmadan ve en doğru şekilde gazetemizden kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz."