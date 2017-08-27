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Yazar Muzaffer İzgü yaşamını yitirdi (2)

PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK İzmir'deki evinde yaşamını yitiren Türk Edebiyatı'nın usta ismi Muzaffer İzgü, Pazartesi günü Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda, eşinin mezarının yanına defnedilecek

27 Ağustos 2017 02:22

PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK
İzmir\'deki evinde yaşamını yitiren Türk Edebiyatı\'nın usta ismi Muzaffer İzgü, Pazartesi günü Hocazade Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı\'nda, eşinin mezarının yanına defnedilecek.

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PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK İzmirEdebiyatıPazartesiHocazade CamiiDoğançay Mezarlığı

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