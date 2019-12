Yazar Hulki Aktunç hayatını kaybetti

T24



Eserleri

Bir dönem Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Aktunç, edebiyatın her alanında eserler verdi.Aktunç'un yazı yaşamı, dönemin önemli dergilerinden Yeni Ufuklar’da başladı (1968). İlk kitabı Gidenler Dönmeyenler ile Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü (1977), Bir Çağ Yangını romanı ile Abdi İpekçi Ödülü’nü (1981), Bir Yer Göstericinin Hayatı ile Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü (1990) kazandı. Aktunç son olarak 2010 Metin Altıok Şiir Ödülü'nü kazanmıştı.İki öyküsü filme - Aşka Kimse Yok (Yön. Osman Sınav), Bir Yer Göstericinin Hayatı (Yön. Tülay Eratalar) - uyarlanan Aktunç, resme olan derin ilgisiyle de tanınıyordu. Aktunç'un "Büyük Argo Sözlüğü" alanındaki tek eserdi.Sır Kâtibi (1989), Islıkla Tarihçe (1989), Adresim Aynalar (1991), Şarkılar (1992), İnsan Aşklarının Külüdür (1993), Istıraplar Ansiklopedisi (1994), (Şiirlerinden bir seçme, şairin de katıldığı kolektif çeviri çalışmalarında, Theo Dorgan, Tony Curtis ve Orhan Koçak tarafından İngilizceye çevrildi: Twelfth Song, On İkinci Şarkı (1998), Bir Şeyin VaroluşuGidenler Dönmeyenler (1976), Kurtarılmış Haziran (1977), Ten ve Gölge (1985), Bir Yer Göstericinin Hayatı (1989), Güz Her Şeyi Bilir (1998).Bir Çağ Yangını (1981), Son İki Eylül (1987).Erotologya? (2000), Aforistika (2001).Büyük Argo Sözlüğü (1990).