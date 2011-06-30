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Yaşam

Yazar Hulki Aktunç hayatını kaybetti

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören şair- yazar Hulki Aktunç yaşama veda etti.

30 Haziran 2011 03:00

T24 - Uzun süredir kanser tedavisi gören 1949 doğumlu yazar Hulki Aktunç hayatını kaybetti.



Bir dönem Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Aktunç, edebiyatın her alanında eserler verdi.

Aktunç'un yazı yaşamı, dönemin önemli dergilerinden Yeni Ufuklar’da başladı (1968). İlk kitabı Gidenler Dönmeyenler ile Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü (1977), Bir Çağ Yangını romanı ile Abdi İpekçi Ödülü’nü (1981), Bir Yer Göstericinin Hayatı ile Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü (1990) kazandı. Aktunç son olarak 2010 Metin Altıok Şiir Ödülü'nü kazanmıştı.

İki öyküsü filme - Aşka Kimse Yok (Yön. Osman Sınav), Bir Yer Göstericinin Hayatı (Yön. Tülay Eratalar) - uyarlanan Aktunç, resme olan derin ilgisiyle de tanınıyordu. Aktunç'un "Büyük Argo Sözlüğü" alanındaki tek eserdi.


Eserleri

Şiir

Sır Kâtibi (1989), Islıkla Tarihçe (1989), Adresim Aynalar (1991), Şarkılar (1992), İnsan Aşklarının Külüdür (1993), Istıraplar Ansiklopedisi (1994), (Şiirlerinden bir seçme, şairin de katıldığı kolektif çeviri çalışmalarında, Theo Dorgan, Tony Curtis ve Orhan Koçak tarafından İngilizceye çevrildi: Twelfth Song, On İkinci Şarkı (1998), Bir Şeyin Varoluşu

Öykü

Gidenler Dönmeyenler (1976), Kurtarılmış Haziran (1977), Ten ve Gölge (1985), Bir Yer Göstericinin Hayatı (1989), Güz Her Şeyi Bilir (1998).

Roman

Bir Çağ Yangını (1981), Son İki Eylül (1987).


Deneme

Erotologya? (2000), Aforistika (2001).

Sözlük

Büyük Argo Sözlüğü (1990).


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