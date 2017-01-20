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Yaşam

Yazar Erikli'nin katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Katilin yazar Erikli'nin danışanı olduğu ortaya çıkmıştı

&#39;Meleklerle Yaşamak&#39; kitabının yazarı Beki İkala Erikli

20 Ocak 2017 11:56

Yazar Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Yeni Şafak'tan Fatih Özer'in haberine göre, "Melekler ile Yaşamak” adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Sinem Koç hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Erikli'nin, Beyoğlu'nda silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede, Erikli'nin öldürülmesinin ardından tutuklanan şüpheli Sinem Koç hakkında, Türk Ceza Kanununun (TCK) “tasarlayarak kasten öldürmek” suçunu düzenleyen 82/1-a maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcılık ayrıca şüphelinin, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Küçükçekmece'de gözaltına alınan şüpheli Sinem Koç, (31) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, Koç için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

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