Yazar Cengiz Kapmaz: Kitabım ‘sakıncalı piyade'

T24 - Yazar Cengiz Kapmaz’ın İthaki Yayınları’ndan çıkan “Öcalan’ın İmralı Günleri” kitabı, savcılık kararı bulunmamasına rağmen polis tarafından toplatılıyor.



Gazeteci-yazar Cengiz Kapmaz’ın İthaki Yayınları’ndan çıkan “Öcalan’ın İmralı Günleri” isimli çalışmasına, yayınevi ya da yazara hiçbir hukuki bildirimde bulunulmadığı, kitap hakkında toplatma ya da başka bir karar bulunmadığı halde polis tarafından kitabevlerinde el konulduğu bildirildi. Taraf gazetesinde yer alan haber şöyle:



Durum, geçen ay İstiklal Caddesi’nde bulunan İnsan Kitabevi’ne gelen polisin, herhangi bir belge göstermeden kitabın kaldırılmasını istemesi üzerine ortaya çıktı. Kitabevine toplatma kararı olan kitaplarla ilgili bir tutanak gösterildi ancak bu kitaplar arasında Cengiz Kapmaz’ın çalışması yer almıyordu.



23 haziran günü ise Iğdır’da bulunan Serhat Kitap Kırtasiye’den K.Maraş Sulh Ceza Mahkemesi’nin bir kararı gösterilerek kitabevinde bulunan kitaplara el konuldu. Bunun üzerine İthaki Yayınları yetkilileri, Emniyet’den tutanağın bir kopyasını istediler.





Yazar ve yayınevi şaşkın



Kitapevindeki kitaplara el konulmasına ‘gerekçe’ gösterilen K.Maraş Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan karar, tamamen başka bir olayla ilgili çıktı. Gümrükte polis tarafından ele geçirilen ve aralarında Kapmaz’ın çalışmasının da bulunduğu 15 adet kitaba el konulmasına ilişkin yerel bir karar. Yani kitabın yayınevini, yazarını ve kitabı satan kitabevlerini ilgilendiren bir karar değil! Bu yılın ocak ayında piyasaya sürülen kitapla ilgili ise bugüne kadar ne yazarına, ne yayınevine bir mahkeme celbi, toplatma kararı ya da başka herhangi bir resmi bildirimde bulunulmamış. Bu nedenle uygulama tamamen yasal olan bir kitabın satışının ve okunmasının fiilen engellenmesi anlamına geliyor.





‘Sakıncalı piyade’ muamelesi



Cengiz Kapmaz, polisin tutumuna tepki göstererek, şunları söyledi: “Kitabım yayımlandığı günden bugüne ‘sakıncalı piyade’ muamelesi gördü. Mesela daha kitabımın ikinci günü korsanı organizeli ülke geneline dağıtıldı. Tesbit edilebildiği kadarıyla 200 bin adet satılmış. Bir diğer ilginç nokta İstanbul’daki bir korsanda kitabın ilk 10 sayfası bana, diğer sayfalar Öcalan’ın farklı tarihlerde yaptığı açıklamaların derlemesi...

Güneydoğu’da satışa sunulan kitabın kalitesi yayınevinin bastığı kitabın kalitesinden daha kaliteli. Bu nasıl korsanki maliyeti hiç düşünmemiş. Burası bir hukuk devleti olsaydı korsanı durdurdu.”