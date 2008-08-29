Yaza veda ederken...

Dökme demirli mobilyaların metal aksamdaki paslanan yerleri zımparaladıktan sonra, pas önleyici bir boya sürüp, iyice kurumasını bekleyin. Daha sonra üzerine başka renkte boyalar sürebilir ya da desenler yapabilirsiniz. İsterseniz kızıl bakır bir desen boyasıyla, eskitme de yapmanız mümkün. İyice kurumuş yağlı boyanın üzerine metal verniği sürerseniz, çok gösterişli mobilyalara sahip olursunuz.

■ Hasır takımlarınızdan, bitki kökenli olanların, kalkmış parçaları varsa, nemlendirdikten sonra buralara ağırlıklar koyarak, kurumasını bekleyin. Düzeldikten sonra, kalkan kısımların üzerlerini hafifçe ıslatın. Yat ya da tekne tutkalı adıyla satılan tutkalla yapıştırın. Kururken köpürerek sertleşeceği için zımparayla fazlalıkları alabilirsiniz. Daha sonra ağaç verniğiyle parlatabilirsiniz.

■ Bambu mobilyalarınızın çatlayan kısımlarını, ağaç macunuyla kapatabilirsiniz. Ya da çatlak kısımları hafif ıslatıp, yat tutkalını sızdırabilirsiniz.

■ Tamamı ahşap mobilyalarınızı da her yıl mutlaka ağustos ayında elden geçirin. Vernikli ya da verniksiz ağaç koruyucu boyayla, tek ya da iki kat boyayarak koruyun. 4–5 senede bir de kaba ve ince zımparayla iyice zımparalayın. Önce emprenye boyayla boyayın. Kuruduktan sonra yine ağaç koruyucu boyayla yenileyin.

■ Tik mobilyalarınıza, senede 2–3 kez özel tik ağacı yağı sürün. Üzerlerinde kir ve yağ kalmışsa özel temizleyicisiyle temizleyin. Çok sıcak havalarda haftada 3–4 kez tik mobilyaları ıslatmanız yararlı olacaktır. Çimlerin bakımına gelince...

■ Çim alanlarda ayna diye nitelediğimiz açılmalar için önerilerimiz var. Bu açılmaların pek çok nedeni vardır: Makinelerin yanlış kullanılması, bıçak yüksekliğinin iyi ayarlanmaması, toprak mantarlarının çim köklerini çürütmesi, yeni ekilmiş, onarılmış alanlardaki çim tohumlarının karıncalar, kuşlar tarafından taşınması, kökler civarındaki yararlı, süzek çim yastığı toprağının aşınarak taşınması ya da yeni ekilmiş tohumların yıkanıp gitmesi başlıca sebeplerdir.

Bu boşluklar bahçelerdeki güzellikleri gölgeler. Bu alanları tohumlamayla onarmayı düşünüyorsanız, 4–5 karışımdan fazlasını tercih etmeyin. Böylece çok karışımlı çim çeşitlerinden dolayı, çıkacak bakım ve beslenme sorunlarını baştan önlemiş olursunuz.

■ Ama şu günlerde tohumdan çıkışı beklemek, zaman kaybına neden olur. Hemen onarım isteyenler, üretici firmalardan temin edecekleri hazır çim blokları ya da örtülerini kullanabilir.

■ Yakıt ikmali sırasında, yakıtın dökülmesiyle oluşan kelleşmeler için o kısımdaki toprağı 10–15 santimetre kalınlıkta alın. Yeni torf karışımlı toprağı serin. Böyle durumlarda ya yeniden tohumlamak ya da yeni serilen toprağa çim kalıbı yerleştirmek gerekir.

Yazı: Prof. Dr. Hüdaver Coşkun

İllustrasyon: Naci Koç