Yaza girmeden zayıflayın!

Yaz mevsimine girmeden zayıflamak mı istiyorsunuz? İşte hızlıca kilo vermenize yardımcı olacak öneriler...



Ekmekleri çeşitlendirin



Ekmek seçimlerinizi çeşitlendirin. Dilimli somun ekmeğin yanı sıra, değişiklik için çavdar ekmeğini zeytinli, cevizli ekmeği, zeytinyağlı beyaz ekmeği de tüketin. Birçok ekmek çeşidi vardır. Bunlar arasında tam tahıllardan ve kepekli undan yapılanlar, beyaz undan yapılanlara kıyasla daha iyi bir seçenektir.



Mangal keyfiniz başladıysa



Mangal yaparken, yiyeceklerinizi pişirmeden önce kömürlerin beyaza dönüşmüş olmasına dikkat edin. Etin tamamen piştiğine emin olun. Çiğ ve pişmiş etleri ayrı yerlerde muhafaza edin ve her biri için farklı kap ve aletler kullanın. Şişe geçirilmiş biber, soğan, mantar ve hellim peynirini mangalda kızartma, vejetaryenler için iyi bir seçim olabilir.



İlle de kızartma diyorsanız...



Mümkün olduğunca ızgarayı tercih edin ve ağır kızartmalardan kaçının. Yemeğiniz, mutlaka kızartmak zorundaysanız, zeytinyağı kullanın. Zeytinyağı yüksek ısıya tereyağına kıyasla daha dayanıklıdır. Tereyağı sağlığa zararlı doymuş yağ içerdiğinden ve yüksek ısı derecelerinde besin değerlerini kaybettiğinden yemeklerinizin tadını etkileyebilir.



Maydanozu baş tacı yapın



Çorbalarda salatalarda, etli ve sebzeli yemeklerde taze maydanoz kullanın. Yatıştırıcı ve nefes tazeleyici özelliklerinden yararlanmak için suyunu için. Maydanoz aynı zamanda böbreği ve tiroit fonksiyonelliğini kuvvetlendirir. Sindirime yardımcı olur. Yani maydanoza yemek tabaklarınızı süsleyen bir bitki olarak değil, başlı başına bir besin kaynağı gözüyle bakın.



Pırasayı eksik etmeyin



Çocuklarınıza farklı türlerde sebze yedirmekte zorlanıyorsanız güzelce doğranmış veya rendelenmiş havuç ve kabak gibi sebzeleri güvence, makarna sosuna, köfteye veya musakkaya ekleyin. Çocuklarınız sebze yediklerinin farkında bile olmayacaklardır. Ayrıca yabani havuç ve karnabaharı ezip az yağlı rendelenmiş çedar peyniriyle birlikte patatese ekleyebilirsiniz.



Kahvaltıda yulaf ezmesi



Sütle birlikte kahvaltılık gevrekler en iyi ve ideal gıdalardandır. Ayrıca bir öğün ekmeğin yerini de tutarlar. Günün herhangi bir saatinde ama özellikle kahvaltıda tüketilen lif zengini gevrekler sizi tok tutacak, enerjinize enerji katacaktır. Birçok kahvaltı besin değeri, vitamin ve minerallerle takviye edilerek artırılmıştır. Şekerli gevreklerden uzak durun. Kahvaltıda yulaf ezmesi yiyin. Lezzet katması ve daha sağlıklı olması için içine kurutulmuş meyve, bal, fındık ve çekirdek ekleyin. Daha fazla krema tadı vermesi için içeceklerinize yulaf ekleyin. Yulafı geceden süte yatırın, ertesi sabah meyve ve yoğurtla birlikte tüketin.

