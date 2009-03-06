Yaza formda girin

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Sağlık

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Baharın yüzünü gösterdiği şu günlerde, yaza hazırlık yapıp fazla kilolarından kurtulmak isteyenler de diyet hazırlıklarına başladı.

06 Mart 2009 02:00

Baharın yüzünü gösterdiği şu günlerde, yaza hazırlık yapıp fazla kilolarından kurtulmak isteyenler de diyet hazırlıklarına başladı.

Beslenme uzmanı Banu Kazanç Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, sağlıklı kilo vermek için gerekli altın kuralları sıraladı:

* Yemek yerken kesinlikle televizyon izlemeyin.
* Her zaman masada oturarak yemek yiyin. Yemekte sohbet edin, yemek aralarında su için. Sohbet, hızlı yemek yemenizi engelleyecektir.
* Yemek porsiyonlarını küçük tutabilmek için küçük tabak kullanın.
* Bağışıklık sisteminizi koruyun. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıflarsa metabolizmanız yavaşlar! Bunun için de portakal, kivi gibi C vitamini zengini meyveleri ara öğünlerde mutlaka yiyin.
* Haftada sadece bir kez tartılın.

Uykusuz kalmayın

* Güne erken başlayın ve 8 saatten fazla uyumayın. Fazla ya da az uyumak metabolizmayı yavaşlatır.
* Alışverişe yemekten sonra tok karna çıkın. Böylece yemek isteğinizi frenlemiş olursunuz.
* Haftada üç gün birer saat spor yapmayı alışkanlık haline getirin. Kalori yakmaya özen gösterin.
* Günde 2.5-3 litre su içmeyi unutmayın. Su, yağların yakılmasını ve idrarla atılmasını sağlar.

Diyetinizi sevin

* Aşırı yağlı yemeklerden uzak durun. Salatada zeytinyağı kullanın.
* Diyet programınızı sevmeniz şart. Hoşlanmadığınız bir diyet gerginlik yaratarak, metabolizmayı yavaşlatır.
* Yemek için yaşamayın, yaşamak için yemeyi prensip edinin.
* Metabolizmanızın çalışması için kahvaltı mutlaka yapın. Gün içerisinde de öğünlerinizi atlamayın. Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatır!

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