“Yaz tatilinde çocuklarınızla kaliteli ve verimli zaman geçirin"

LEFKOŞA, (DHA) – ÇOCUKLARIN heyecanla beklediği yaz tatili başladı. Çalışan anne babaların çocuklarıyla vakit geçirmesi ile çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin artacağını, anne babaların zaman planlaması yapması gerektiğini söyleyen Psikolog Damla Alkan Saygılı, verimli ve kaliteli zaman geçirmenin önemli olacağını vurguladı.

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarda tatil heyecanı başladığını ama çalışan ebeveynlerin de çocuklarıyla nasıl vakit geçireceklerini düşündüğünü söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloğu Damla Alkan Saygılı, “Kimi çalışan ebeveynler, tatil izni alabilirken, kimleri ise şartlardan dolayı tatil izni alamamaktadır. Günümüzde çalışan anne ve baba sayısı her geçen gün artmakta ve bu da çocukla geçirilen zamanın azalmasına neden olmaktadır. Ancak burada önemli olan unsurun, anne baba ve çocuk arasındaki ilişkinin süresinden çok, aralarındaki ilişkinin niteliğinin olduğu unutulmamalıdır. Bir başka ifadeyle anne ve babanın çocuğuyla aynı ortamda birlikte olmasından çok, çocuklarıyla nasıl vakit geçirdikleri, çocukların özellikle duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından daha çok önem taşımaktadır” dedi.

“EBEVEYNLER ZAMAN PLANLANMASI YAPMALI”

Bazı çalışan ebeveynlerin, iş dışında da başka sorumlulukları olduğu için çocuklarına vakit ayırmakta zorlanabildiklerini belirten Psikolog Saygılı, “Çalışan anne ve babalar hem iş yerlerindeki hem de evlerindeki sorumluklarını yerine getirebilmek için daha organize ve planlı çalışmak zorunda. Ayrıca sorumluluklarını yerine getirebilmek için zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bunun için, önceden ebeveynlerin bir zaman planlaması yaparak çocuklarıyla ilgilenebilecekleri bir zaman belirlemeleri, başka bir şey ile meşgul olmamaları açısından fayda sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“EBEVEYNLER ÇOCUKLARIYLA VERİMLİ VE KALİTELİ VAKİT GEÇİRMELİ”

Ebeveynlerin her gün en az 20 - 30 dakikalarını çocuklarına ayırıp, onlarla verimli ve kaliteli vakit geçirmeleri gerektiğine dikkat çeken Psikolog Saygılı, “Verimli ve kaliteli vakit geçirmek, birlikte televizyon izlemek, birlikte olmak ya ada aynı ortamda olup da ebeveynlerin ve çocuğun farklı uğraşlarda bulunması demek değildir. Ebeveynlerin çocuklarıyla karşılıklı, sözel ya da sözel olmayan bir şekilde veya işbirliğine dayalı etkileşimde bulunması anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle verimli ve kaliteli vakit geçirmek, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine katkı sağlayacak, eğitici, öğretici, eğlendirici, yaratıcılık içeren faaliyetlerini ve çocuğun yaşına uygun sorumluluk almasını destekleyici, karşılıklı, etkileşime dayalı veya işbirliğine dayalı faaliyetleri içermektedir” dedi.

“ONUNLA YEMEK YAPIN, SOHBET EDİN VEYA ŞARKI SÖYLEYİN”

Çocuklarıyla verimli ve kaliteli zaman geçirme meselesini örneklendiren Psikolog Saygılı, “Çocukla birlikte oyun oynamak, özellikle mekanik olmayan tavla, yap-boz, oyun hamurları, evcilik ve saklambaç gibi oyunları oynamak, çocuğa sarılmak, onu öpmek, başını okşamak, onunla sohbet etmek, onunla resim iş faaliyetlerinde bulunmak, birlikte şarkı söylemek, enstrüman çalmak gerekli. Tamir işlerini çocukla beraber yapmak, ona yaşına uygun görevler vermek, beraber sofra kurmak, oda toplamak, yemek yapmak, akşam yemeğini birlikte yemek, çocuğa yatmadan önce hikaye okumak, hikaye anlatmak, anlatılan hikaye hakkında konuşmak, çocukla okul dönemindeki derslerinde zorluk yaşadığı konular üzerinde çeşitli alıştırmalar yapmak iyi olacaktır. Tabii burada derslerle ilgili alıştırmalar yaparken birincil olarak sorumluluğun çocukta olduğu unutulmamalı ve ebeveynler ona, bu alıştırmaları yaparken yardımcı kişiler olmalıdır” şeklinde konuştu.

\"KALİTELİ VE VERİMLİ VAKİT GEÇİRİREREK ÇOCUKLARINIZI DAHA İYİ TANIRSINIZ\"

Ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirmelerinin aile ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağladığını belirten Psikolog Saygılı, “Bu durum hem ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımalarına, hem de onları doğru yönlendirmelerine, çocuğun ebeveynlerini model almasına ve çocuğun özellikle duygusal, sosyal gelişiminin desteklenmesine destek olur. Ayrıca kendisine vakit ayrılan çocuk, sevildiğini, kendisine değer verildiğini hissetmekte, bu da güven duygusunun artmasına yardımcı olmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü, anne babalar çocuklarıyla verimli ve kaliteli vakit geçirmeye özen göstermeliler” dedi.

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