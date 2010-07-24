-YAZ SEZONUNDA OTOBÜSLERLE 40 MİLYON YOLCU MERSİN (A.A) - 24.07.2010 - Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Rüştü Terzi, yolcu taşımada geçen yıla göre yüzde 15 civarında büyüme sağlayarak yaz sezonunda 40 milyonun üzerinde insanı Türkiye'nin farklı noktalarına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Terzi, ülke genelinde günlük 9 bin 400 adet otobüsle hizmet verdiklerini söyledi. Halkın şehirlerarası taşımada otobüs firmalarına güven duyduğunu ifade eden Terzi, şu günlerde doluluk oranının en üst seviyelerde gerçekleştiğini bildirdi. Derneğe kayıtlı sektör temsilcilerinin özellikle ''yaz dönemi'' olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında daha fazla müşteriye hizmet verdiğini belirten Terzi, geçen yıl bu dönemde 35 milyon civarında yolcu taşıdıklarını belirtti. Bu sezon yolcu sayısında artış olmasını beklediklerini vurgulayan Terzi, ''Bu yılki yaz sezonunda geçen yıla göre yüzde 15 civarında artış bekliyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar 40 milyonun üzerinde yolcu taşımaktır'' dedi. Uçak şirketlerinin yaz aylarında fiyatları artırdığını ve bu durumun karayolu taşımacılığına olumlu yansıdığını ifade eden Terzi, şöyle konuştu: ''Şu an hakikaten otobüs fiyatları uçaklara göre çok ucuz. Bu durum bizim müşteri sayımızı artırıyor. Çünkü halk fahiş fiyatlarla uçmaktansa, otobüs firmalarını tercih ediyor. Geçmişte insanlar, uçaklara akın ederken, şimdilerde yeniden otobüslere rağbet göstermeye başladı.'' -''SAHTE BİLETLERE DİKKAT''- Terzi, yaz aylarında, özellikle yolcu taşımacılığının yoğunlaştığı bayram ve okulların tatil dönemlerinde, haksız kazanç elde etmek isteyenlerin otobüs terminallerini adeta mesken tuttuğunu, sahte bilet satarak ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalışan tüketiciyi ve sektör temsilcilerini mağdur ettiğini söyledi. Sorunun çözümü için çalışma yaptıklarını ifade eden ve vatandaşı da sahtekarlık konusunda uyaran Terzi, ''Halkımız özellikle istasyonlarda elden satış yapan kişilere itibar etmemeli. Herkes firmaların bürolarına giderek, biletini almalı. Çünkü aksi taktirde mağduriyete davete çıkartılmış olunur'' diye konuştu. Terzi, kamu kurumlarının da desteğini alarak bu konuda pilot il olarak belirledikleri İstanbul'da sıkı bir denetim başlatacaklarını sözlerine ekledi.