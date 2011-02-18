-''YAZ SAATİ''Nİ BAKANLAR KURULU GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) nedeniyle 27 Mart 2011 tarihinde planlanan ileri saat uygulamasının tarihinin değiştirilip değiştirilmemesi konusunun ilk Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını bildirdi. Ankara Rixos Otelinde düzenlenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bilgilendirme Toplantısında katılan Bakan Yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) nedeniyle 27 Mart 2011 tarihinde planlanan ileri saat uygulamasının tarihinin değiştirilmesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Yıldız, dün konuyu Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile görüştüklerini söyledi. İleri saat uygulamasına 27 Mart tarihinde gece 03.00'de değil de gündüz geçilmesi halinde neler olabileceğine de baktıklarını anlatan Yıldız, ''Havayolu seferlerinden Diyanet İşlerinin açıkladığı saatlere kadar birçok kurum etkilenecek. Bunların hepsi incelendikten sonra ilk Bakanlar Kurulu toplantısına bu konu iletilecek. Çıkacak sonucu hep beraber kamuoyu ile paylaşacağız'' dedi.