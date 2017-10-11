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Yaşam

'Yaz saatinde kalmanın nedeni psikolojik'

Saat diliminin değişmesi insanları psikolojik olarak olumsuz etkiliyor

11 Ekim 2017 13:37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yaz saati uygulamasına ilişkin soru önergesini yanıtlarken “Yaz saati uygulamasının etkilerinin bilimsel olarak incelenmesi ve raporlanması amacıyla bakanlığımız koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilimsel bir araştırma yaptı’’ dedi.

İTÜ’nün yaptığı bilimsel araştırma çerçevesinde, ‘’uygulanmakta olan saat diliminin sürekli GMT+3’te kalması saat dilimi değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi psikolojik/sosyolojik etkilerin yaratacağı olumsuzlukların da azaltılmasına katkı sağlayacağını göstermektedir” diye konuşan Albayrak, analizin tasarruf açısından olumlu olmakla birlikte daha detaylı çalışma yapılması için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.

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